Освітня кампанія навчає батьків допомагати дитині вивчати свої емоції

ЮНІСЕФ разом з Міністерством освіти та науки України запустили кампанію про дошкільну освіту НУМО. Її метою є навчити батьків та опікунів розвивати у дітей дошкільного віку ключові навички, а також залучити їх в освітній процес.

Однією з тем, які висвітлюють у кампанії, є поради, як навчити дошкільнят керувати своїми емоціями. Адже вони допомагають дитині будувати стосунки з навколишнім світом, сприймати і оцінювати себе та інших. Психологи наголошують, що емоції та почуття вчать дитину розрізняти добро і зло, красиве й некрасиве, а згодом – опанувати себе і регулювати власну поведінку.

«Дитина ще не вміє керувати своїми емоціями, стримувати їхні небажані прояви. Тому вся активність дитини – виразно емоційна, забарвлена позитивними чи негативними переживаннями. Дорослий скеровує емоційне життя малюка: коли він засмучений, дорослий підбадьорює, переключає на іншу діяльність; утома, дратівливість – занадто бурхливі вияви емоцій, які свідчать про надмірне збудження нервової системи, потребу у відпочинку – дорослий заспокоює малюка, створює умови для сну», – пояснюють фахівці НУМО.

Дитина щодня має нові емоційні виклики. У таких ситуаціях дорослі відразу хочуть втрутитися і розв’язати проблему замість дитини. Але таким чином дитина не набуває власного досвіду, не вчиться взаємодіяти з іншими людьми та долати труднощі самостійно. Тому завдання дорослих полягає в тому, щоб навчити дитину самій вирішувати проблеми та складні завдання. Це допоможе дітям вирости впевненими і незалежними особистостями. Чим дорослі можуть допомогти дошкільнятам, далі розповідають фахівці НУМО.

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Навчіть розрізняти емоції

Вже у віці від двох років діти можуть розрізняти найпростіші емоції: радість, смуток, злість, втому, здивування. Важливо пояснити їм, що немає хороших і поганих емоцій – всі потрібні і важливі.

Можна вивчати емоції за допомогою зображень, фото, картинок. Коли дитина навчиться розрізняти їх на ілюстраціях – проговорюйте їх під час відповідної ситуації. Наприклад: «Ти плачеш, тому що сумуєш за мамою», «Ти щаслива, тому що у тебе день народження», «Ти засмутився, тому що втомлений». Таким чином, дитина набуватиме досвід, розумітиме причинно-наслідкові зв’язки та свої почуття.

Старші дошкільнята можуть практикувати метод «Я-повідомлення»: «Я (мені) + неприємно/не подобається/сумно/інша емоція + коли ти + дія». Це допомагає визначити проблему та емоцію, яку викликає конкретна проблема чи дія. Завдяки такій схемі діти вчаться будувати особисті кордони, впевнено їх озвучувати та зупиняти неприємну поведінку. Важливо, щоб педагоги та батьки також озвучували свої емоції через «Я-повідомлення» і показували рольову модель поведінки: «Мені неприємно, коли ти мене не чуєш», «Я засмучений, коли ти не прибираєш іграшки за собою».

Навчіть дитину опановувати емоції

Складіть з дитиною список дій, за допомогою яких можна покращити настрій. Наприклад:

обійняти друга;

потримати іграшку;

глибоко вдихнути-видихнути;

побути наодинці;

погортати книжку / поскладати пазли;

порахувати до 10.

Гарною ідеєю буде облаштувати «тихий куток». Його можна назвати «кутком емоцій», «кутком доброго настрою». Там дитина зможе заспокоїтися, виконавши певні дії. У цьому місці можна покласти книжки, іграшку, плакати з емоціями, план дій для покращення настрою, коробку з картками побажань та ідей, як почуватися краще.

Навчіть дитину розв’язувати проблеми

Якщо проблема не зникає на етапі заспокоєння, тоді наступним кроком має бути конкретне рішення. Запитайте дитину, як вона бачить розв’язання проблеми. Можна допомогти уточнювальними питаннями, але не пропонувати рішення замість неї. Навчіть дітей бачити суть проблеми.

Деякі ситуації не можуть вирішити ні діти, ні дорослі: хвороба чи погана погода. Тому варто пояснити схему «колеса контролю». У внутрішньому колі ми зображуємо ті речі, які можемо контролювати, а у зовнішньому колі – все, що не залежить від нас. Наприклад, емоції інших людей чи їхня поведінка.

Такі практики допоможуть дитині ефективніше засвоїти алгоритми дій та впевнено долати труднощі.