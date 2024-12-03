Допомогти дитині заспокоїтися можна за допомогою ігор

Маленькі діти дуже чутливі і емоційно вразливі. Під час розмови, ігор чи навчання у дошкільнят раптово може змінитися настрій, щось може дитину насторожити чи налякати. Дорослим важливо вчасно відреагувати і навчитися простих технік, що допоможуть заспокоїти емоційний стан маляти.

Вправи для заспокоєння у вигляді ігор наведені у посібнику з культури безпеки для дошкільнят віком 5-6 років, який напрацював всеукраїнський фонд «Крок за кроком».

Як зрозуміти, що дитина налякана чи тривожна

Протягом заняття чи ігор з дитиною важливо стежити за реакціями та емоційним станом. Вони можуть змінитися будь-якої миті, і дорослі не можуть це проігнорувати.

Щось не так, якщо дитина:

плаче;

дратується;

завмирає;

часто змінює позу;

має розсіяний погляд;

прискорено дихає;

напружується;

уникає контакту.

У такому випадку говоріть повільніше, намагайтеся стежити за своїм диханням, відчуттям стійкості.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

П’ять технік заспокоєння дитини

Щоб допомогти дитині прийняти та прожити свої емоції, можна застосовувати конкретні методи й техніки для стабілізації.

«Дихання квадратом». Дихання «4 — 4 — 4 — 4» досить просте. Прийміть зручну позу стоячи або сидячи. Можна заплющити очі. А потім:

1. Зробіть вдих, одночасно рахуючи подумки: 1 – 2 – 3 – 4.

2. Затримайте повітря і рахуйте: 1 – 2 – 3 – 4.

3. Повільно видихайте, рахуючи: 1 – 2 – 3 – 4.

4. Знову затримайте дихання й порахуйте до чотирьох.

Дихайте так від 5 до 10 хвилин.

«Метелик». Разом із дітьми схрестіть руки на плечах і по черзі поплескайте по кожному з них. У такий спосіб стимулюється права й ліва півкулі мозку, допомагаючи тілу заспокоїтися. Інколи потрібно зробити 2-5 підходів по 30 секунд, щоб тривога або сильні емоції зменшилися.

«Спагеті». Попросіть дітей встати й напружити тіло, максимально витягуючись угору. Діти мають уявити, які вони міцні, довгі, тверді. Скажіть їм: «Уявіть, що це спагеті потрапляє в каструлю і розварюється». В цей момент попросіть дітей розслабитися. Зробіть цю вправу кілька разів: тверде спагеті — зварене спагеті.

«Дихання по долоньці». Проводячи пальчиком по долоні догори, робіть із дітьми вдих, донизу – видих через рот. Вдих – видих. Робіть п’ять послідовних вдихів і видихів, що допомагає зосередитися на диханні та сфокусуватися на дії і відволіктися від тривоги.

«Квітка та свічка». Уявіть разом із дитиною, що на одному плечі в нас є квітка, а на іншому — свічка. З одного боку — глибоко вдихаємо неймовірний аромат улюбленої квітки. Потім повертаємо голову — і видихаємо максимально сильно на свічку.