Як допомогти дошкільнятам заспокоїти емоції: п’ять вправ
Маленькі діти дуже чутливі і емоційно вразливі. Під час розмови, ігор чи навчання у дошкільнят раптово може змінитися настрій, щось може дитину насторожити чи налякати. Дорослим важливо вчасно відреагувати і навчитися простих технік, що допоможуть заспокоїти емоційний стан маляти.
Вправи для заспокоєння у вигляді ігор наведені у посібнику з культури безпеки для дошкільнят віком 5-6 років, який напрацював всеукраїнський фонд «Крок за кроком».
Як зрозуміти, що дитина налякана чи тривожна
Протягом заняття чи ігор з дитиною важливо стежити за реакціями та емоційним станом. Вони можуть змінитися будь-якої миті, і дорослі не можуть це проігнорувати.
Щось не так, якщо дитина:
- плаче;
- дратується;
- завмирає;
- часто змінює позу;
- має розсіяний погляд;
- прискорено дихає;
- напружується;
- уникає контакту.
У такому випадку говоріть повільніше, намагайтеся стежити за своїм диханням, відчуттям стійкості.
Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!
П’ять технік заспокоєння дитини
Щоб допомогти дитині прийняти та прожити свої емоції, можна застосовувати конкретні методи й техніки для стабілізації.
«Дихання квадратом». Дихання «4 — 4 — 4 — 4» досить просте. Прийміть зручну позу стоячи або сидячи. Можна заплющити очі. А потім:
1. Зробіть вдих, одночасно рахуючи подумки: 1 – 2 – 3 – 4.
2. Затримайте повітря і рахуйте: 1 – 2 – 3 – 4.
3. Повільно видихайте, рахуючи: 1 – 2 – 3 – 4.
4. Знову затримайте дихання й порахуйте до чотирьох.
Дихайте так від 5 до 10 хвилин.
«Метелик». Разом із дітьми схрестіть руки на плечах і по черзі поплескайте по кожному з них. У такий спосіб стимулюється права й ліва півкулі мозку, допомагаючи тілу заспокоїтися. Інколи потрібно зробити 2-5 підходів по 30 секунд, щоб тривога або сильні емоції зменшилися.
«Спагеті». Попросіть дітей встати й напружити тіло, максимально витягуючись угору. Діти мають уявити, які вони міцні, довгі, тверді. Скажіть їм: «Уявіть, що це спагеті потрапляє в каструлю і розварюється». В цей момент попросіть дітей розслабитися. Зробіть цю вправу кілька разів: тверде спагеті — зварене спагеті.
«Дихання по долоньці». Проводячи пальчиком по долоні догори, робіть із дітьми вдих, донизу – видих через рот. Вдих – видих. Робіть п’ять послідовних вдихів і видихів, що допомагає зосередитися на диханні та сфокусуватися на дії і відволіктися від тривоги.
«Квітка та свічка». Уявіть разом із дитиною, що на одному плечі в нас є квітка, а на іншому — свічка. З одного боку — глибоко вдихаємо неймовірний аромат улюбленої квітки. Потім повертаємо голову — і видихаємо максимально сильно на свічку.