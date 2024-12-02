Навчання адаптоване для вікових категорій дітей

Для дітей дошкільного віку (5-6 років) створили уроки з культури безпеки. Посібник підготував всеукраїнський фонд «Крок за кроком» за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) та Міністерства освіти і науки України. Він навчає, як поводити себе в небезпечних ситуаціях, зокрема в побуті.

Як пише МОН, цей посібник допоможе сформувати в малечі навички безпеки, а також створити середовище довіри й підтримки. Залучення дітей до вивчення цих тем підготує їх до можливих небезпек та навчить зберігати спокій у складних ситуаціях. А ще у посібнику є практичні поради, як створити безпечне середовище для дітей, створити емоційний комфорт і використовувати техніки заспокоєння.

Серія коротких відео «Правила безпеки вдома» нагадує про правила користування свічками, пальниками, пічками, генераторами та іншими приладами, які допомагають при відключеннях світла або тепла, але можуть загрожувати безпеці.

Для навчання безпечної поведінки вдома та на вулиці створили такі інформаційні матеріали: брошура із завданнями та наліпками «Вартові безпеки», настільна гра «А як зробиш ти?».

Автори посібника наполягають, що навіть у місцевості, де немає бойових дій, мінна просвіта для дітей дуже важлива. Навчати дітей можна за допомогою ілюстрованих зображень. Такі матеріали можна завантажити за посиланнями:

Фахівці радять використовувати відео чи мультфільми, які сприяють запам’ятовуванню важливих правил безпечної поведінки. Наприклад, мультсеріали «Пес Патрон», «Безпечні канікули» вчать розрізняти вибухонебезпечні предмети; де може чатувати небезпека та які знаки попереджають про неї; як зробити свої прогулянки та пересування безпечними.

У довіднику є конкретні приклади та ігри, за допомогою яких можна навчати дошкільнят. Завантажити посібник можна за посиланням.