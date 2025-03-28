Як правильно називати чоловіка та жінку, які брали участь у таїнстві вашого хрещення? Хресна мама чи хрещений батько? Українці часто помилково вживають слова «хрещений» та «хресний», тож як говорити правильно?

Проєкт «Мова – ДНК нації» пояснює значення слів «хрещений» та «хресний»:

«Хрещений» – це людина, яка прийняла таїнство хрещення. Хрещеними можуть бути чоловік та жінка, які беруть участь в обряді хрещення в ролі духовних батька та матері.

«Хресний» – той, який стосується хреста, як предмета та символу християнської релігії. До прикладу, можна говорити Хресна дорога.

Правильні приклади вживання слів «хрещений» та «хресний»:

«Олеже, поглянь! Приїхав твій хрещений батько та хрещена мати».

батько та мати». «У твого хрещеного батька скоро ювілей».

батька скоро ювілей». « Хресний похід сповнений таємничої врочистості».

похід сповнений таємничої врочистості». «До Хресної дороги цьогоріч долучиться чимало вірян».

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