Якщо у автомобілі закінчується бензин, що водію потрібно придбати на заправці – «пальне» чи «паливо»? Ці слова можуть видатись схожими, але використовувати їх потрібно у різних випадках.

Проєкт «Мова ДНК нації» пояснює, що «паливо» – це горюча речовина, яка використовується для одержання теплової енергії, тепла. Наприклад, паливом може бути вугілля чи дрова.

«Пальне» – це теж паливо, але лише для двигунів внутрішнього згоряння. Бензин для вашого авто – це пальне, також правильно говорити «дизельне пальне».

Приклади використання слів «пальне» та «паливо»:

«У автомобілі закінчується пальне».

«Реактивне паливо живить двигуни літаків».

«Будь-яке пальне є паливом, але не кожне паливо є пальним».

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