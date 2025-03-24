Щоб підтвердити сертифікатом рівень англійської та навчатися чи працювати за кордоном, слід скласти відповідний іспит

Знання англійської мови необхідні для професійного успіху і карʼєрного зростання. Вільне володіння іноземними дає можливість навчатися в закордонних університетах, а також знайти роботу в престижних міжнародних компаніях. Тому батьки дбають про те, щоб діти почали ґрунтовно вивчати мову якомога раніше.

Деякі українські школярі вже здивували своїми сильними знаннями. Наприклад, 14-річна дев’ятикласниця Ольга Товстуха встановила рекорд і стала наймолодшою українкою, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні С1 Academic за шкалою IELTS (просунутий академічний рівень). Як підтвердити свій рівень англійської та отримати шанс на навчання чи роботу в англомовних країнах, розповідає 24 Канал.

Який іспит з англійської обрати

Щоб вступити до престижного іноземного вишу, а згодом і працевлаштуватись у міжнародних компаніях, треба володіти англійською мовою на високому рівні, а для підтвердження для цього мати відповідний сертифікат. Його можна отримати, склавши IELTS або пройшовши програму Cambridge IGCSE.

Cambridge IGCSE – це міжнародна програма середньої освіти для учнів 14-16 років, після закінчення якої школярі отримають сертифікат про середню освіту;

IELTS – це тест на визначення рівня володіння англійською мовою для тих, хто планує навчання або роботу в англомовних країнах.

Чим відрізняється структура, формат та тривалість Cambridge IGCSE та IELTS

Програма Cambridge IGCSE охоплює багато предметів – математика, науки, гуманітарні дисципліни, які викладають англійською мовою. Це дворічна програма навчання з підсумковими іспитами з кожного предмета.

IELTS натомість оцінює чотири мовні навички: слухання, читання, письмо та говоріння. Це одноденний тест, що триває близько 2 годин 45 хвилин. Однак готуватися до нього треба не менш інтенсивно.

Термін дії сертифікатів та який з них краще обрати

Після успішного проходження програми Cambridge IGCSE учасник отримає сертифікат про середню освіту, визнаний закладами освіти та роботодавцями у всьому світі.

Натомість сертифікат, який видають після складання IELTS, дійсний впродовж 2 років для підтвердження рівня володіння англійською мовою.

Тому Cambridge IGCSE краще обирати школярам, які прагнуть здобути визнану за кордоном середню освіту та планують надалі там навчатися. Натомість IELTS необхідний тим, хто вже здобув середню або вищу освіту та планує вступати до університету або знайти роботу в англомовних країнах.

Як підготуватися до іспиту

Підготуватися до таких іспитів можуть допомогти професіонали, такі фахівці є у дистанційній школі Optima.

«Оптіма» пропонує дворічний курс для учнів 14-16 років для комплексного навчання за програмою Cambridge IGCSE. Курс передбачає вивчення предметів англійською мовою та підготовку до міжнародних іспитів. Ця престижна міжнародна програма є доволі популярною серед учнів шкіл у всьому світі.

Програма гарантує такі переваги:

міжнародне визнання сертифіката;

учні обирають предмети, що відповідають їхнім інтересам і здібностям;

різноманітність форм оцінювання – практичні роботи, усні інтерв'ю, проєкти, які відображають всебічні знання й навички студентів;

підготовка до здобуття вищої освіти – розвиває критичне мислення, дослідницькі навички й самостійність.

Підготовка до іспитів Cambridge English та IELTS: Optima Academy пропонує курси для різних рівнів володіння англійською мовою для успішного складання іспитів Cambridge English. За запитом також доступна підготовка до IELTS.

Переваги цього курсу такі:

комплексний розвиток найважливіших навичок володіння англійською;

міжнародний сертифікат;

адаптація за віком;

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