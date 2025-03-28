Через повномасштабну війну приблизно 1,4 млн українських дітей шкільного віку тимчасово виїхали за кордон. Освітній омбудсмен розповів про найпоширеніші проблеми, з якими стикаються діти під час здобуття освіти.

На сторінці освітнього Омбудсмена наводять дані аналітичного звіту, який презентував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Дослідження проводили за допомогою онлайн-опитувань, фокус-групових досліджень та моніторингових візитів Офісу Омбудсмена у країни ЄС.

За даними звіту, приблизно 1,4 мільйона дітей шкільного віку вимушено переїхали з України за кордон. Серед опитаних в межах дослідження людей, які перебували за кордоном з дітьми до 18 років, 67% розповідали, що у них виникали проблеми, пов’язані із здобуттям дітьми середньої освіти.

З якими проблемами стикають українські школярі за кордоном:

мовний бар’єр – 40%;

складнощі поєднання відвідування місцевої школи та української – 29%,

потреба додаткових занять/репетитора – 25%;

фінансові труднощі для оплати додаткових активностей, екскурсій тощо – 17%;

труднощі щодо пошуку школи, де дитина могла б навчатися – 13%;

проблема цькування за національною ознакою – 13%;

складність місцевої освітньої системи – 9%;

фінансові труднощі щодо оплати навчання – 6%;

велике навантаження у школі країни перебування – 3%;

Батьки чи опікуни могли обрати кілька варіантів відповідей.

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Проблема мовного бар’єру є найпоширенішою серед опитаних під час дослідження людей. З такою проблемою рідше стикаються у англомовних країнах, а найпоширеніша вона у Іспанії (58%) та Німеччині (51%). До словами, українці, які переїхали у країну перебування у 2024 році, стикались із мовним бар’єром у сфері освіти дітей частіше, ніж ті, хто переїхав у 2022-2023 роках – 48% у порівнянні з 39%.

«Опитані приділяли окрему увагу збереженню зв’язку дітей з українським суспільством. З одного боку, вони говорили про важливість цього, з іншого не мали ідей, в який спосіб це можливо організувати. Вони припускали, що підтримка ідентичності може відбуватися завдяки відвідуванню українських шкіл в онлайн-форматі, проте, з іншого боку, наголошували, що одночасне відвідування української школи та школи у країні перебування створює велике навантаження», – вказано у повідомленні омбудсмена.

Рішення поєднувати українську школу і місцеву батьки приймали з огляду на різні причини, зокрема через брак впевненості щодо майбутнього (можливості далі проживати у країні перебування чи повернутися в Україну) та через бажання, щоб діти вивчали українську мову та історію.