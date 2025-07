Дітей важливо зайняти в дорозі, щоб вони не нудились і не вередували

Не всі діти легко переносять дорогу, деякі з них відверто нудяться і починають вередувати. Сайт «Освіторія» зробив підбірку ігор, якими можна зайняти дитину в дорозі. Ними можна займатися в автівці, поїзді чи літаку без жодної попередньої підготовки. Бавлячись, діти зможуть розвинути навички сторітелінгу, асоціативного мислення чи повторити англійські слова.

«Знайди машину…»

Найпростіше заняття, яке можна запропонувати дітям у дорозі. Спочатку домовляєтеся, яку машину шукаєте: наприклад, жовту або з причепом, або трактор, а тоді пильно її видивляєтеся довкола. Хто перший побачить саме таке авто, той переміг. Гра розвиває уважність дітей.

Слова

Це відома гра в слова на зразок «Міста». Спершу обиріть категорію слів – імена дівчат або хлопців, тварини, овочі, птахи тощо. Перший гравець каже слово з категорії, наступний – слово на останню літеру і так далі. Наприклад: кінь – носоріг – горила – антилопа. Якщо діти захоплюються якоюсь специфічною темою, можна це використати і називати різновиди динозаврів, комах чи екзотичних фруктів.

Торбинка зі секретами

Перед від’їздом знайдіть вдома невелику непрозору торбинку та накладіть у неї різні предмети – фігурки кіндер-сюрпризів, дитяче намисто чи браслети, резинку для волосся зі штучною квіткою, ватні палички, фітнес-браслет, пробник шампуню, іграшкового павука, лизуна, горішок, пензлик, жувальну гумку. А в дорозі запропонуйте вгадати 5 предметів поспіль. Коли дитина впорається із цим викликом, переходьте на важчий рівень гри. Запропонуйте знайти з-поміж усіх складових торбинки конкретний предмет: іграшкового троля, динозаврика. Головне, щоб цей предмет був важко упізнаваний на дотик. Вже після гри дитині буде цікаво роздивитись увесь склад торбинки.

Слова-асоціації

Перший гравець називає слово, наступний – слово-асоціацію. Ця гра може тривати нескінченно: колеса – машина – канікули – басейн – морозиво і так далі. Щоб ускладнити наступний ланцюжок асоціацій, запропонуйте дітям щось на кшталт Далі, або да Вінчі, або Сфінкс, або Тарас Шевченко.

Вгадай, хто я?

Для цієї гри потрібні стікери, які клеяться до лоба. Кожен гравець отримує стікер, на якому пише, хто він такий. Це може бути тварина, відома людина, мультяшний чи казковий герой: Ілон Маск, Тор, Спайдермен, Котигорошко, Дельфін, Хамелеон, Посіпака… Потім всі обмінюються стікерами так, щоб ніхто не побачив написаного. Отриманий листочок кожен гравець приліплює на лоб. Учасники по черзі ставлять питання так, щоб відповідь на них була так чи ні. Усі маються відгадати, хто ж конкретно в нього написаний. Перемагає той, хто найшвидше вгадає пресонажа на наліпці.

Уявні хованки

Перевірте, чи добре ваші діти пам’ятають свою кімнату та решту помешкання, де живуть. Ця гра допоможе напружити їхню уяву: хтось один загадує місце хованки вдома і може дати одну підказку про це місце, решта намагаються вгадати. Гру можна ускладнити і запропонувати дітям вгадати місце хованки за маршрутом, наприклад, з кухні чи з ванної кімнати.

«20 запитань»

Ця гра навчить дітей ставити запитання точно і прицільно, адже дитина має 20 спроб, щоб вгадати предмет або явище, яке задумав інший гравець. Запитання не можуть повторюватися, а відповіді можуть бути лише «так» або «ні».

Що всередині?

Ви називаєте предмет, а дитина має одразу сказати, що чи хто всередині. Наприклад: шафа – шкарпетки, комбайн – машиніст, метро – ескалатор, консерваторія – оркестр, мушля – перлина, диня – насіння, квітка – нектар, морозильна камера – морозиво, акваріум – рибки, тераріум – крокодил, поштова скринька – листи й платіжки, пральна машина – порошок.

«Я іду на пікнік і беру із собою…»

Це різновид гри на увагу та запам’ятовування. Перший учасник каже: «Я іду на пікнік і беру із собою яблука», другий повторює все речення і додає своє слово. Так будується довгий і вигадливий ланцюжок із предметів, які можна взяти із собою на пікнік. Коли дітям набридне перелічувати свої улюблені смаколики, хтось обов’язково здогадається, що на пікнік можна брати найнесподіваніші речі, тоді завдання ускладниться для всіх гравців.

«Що краще…»

Це справжній челендж на фантазію та дотепність дітей. Діти по черзі пропонують одне одному вибір, наприклад: що краще — запхати руку в миску з п’явками чи розв’язати 5 задач з математики? загубити телефон чи розбити улюблену мамину вазу? Дитина має пояснити та обґрунтувати свій вибір.

Hot seat

Це популярна американська підліткова розвага: кожен у машині по черзі опиняється на «гарячому місці». Тоді решта пасажирів можуть поставити цій людині 5 найпідступніших запитань, наприклад: коли ти востаннє списував на іспиті? Яка найбільша помилка у твоєму житті? У кого ти закохана? Лише одне запитання можна ветувати і пропустити, на решту доведеться відповідати чесно.

«Поки хтось спав»

Цього разу це вправа на сторітелінг: поки хтось спить, решта тихенько вигадують історію. А коли пасажир прокинеться, розповідають, що сталося, поки він спав. Реалізм і неймовірність у цій небилиці мають бути збалансовані так, щоб було і правдоподібно, і смішно.

Green Glass Door

Ця гра підійде для дітей, які вивчають англійську мову. Припустімо, що є чарівні скляні зелені двері, крізь які можна пронести лише ті предмети, які мають у слові подвоєні літери. Гравець каже: I’m going through green glass door with a book. Слово book має подвоєння, отже, воно підходить. Якщо грати достатньо довго, навіть батькам доведеться напружити мізки.

Обгортковий батл

Коли ви вже випробували всі ігри, вам відчайдушно хочеться тиші, їхати лишилося ще якихось пів години, а діти ніяк не можуть вгамуватися, маємо гру, яка вас точно врятує. Подорожуючи з дітьми, ви, певно, завжди берете в дорогу якісь жувальні цукерки з фруктовим чи м’ятним смаком. Тож настав їхній час – головне, щоб кожна цукерка була запакована в паперову обгортку, інакше гра не вдасться. Отже, даєте кожній дитині по цукерці і з’їсти її можна тільки після того, як дитина розірве обгортку так, щоб вийшла довга тоненька смужка. У кого вона довша, той і переміг.