Розваги на канікулах можуть бути корисними і пізнавальними

У час різдвяно-новорічних свят школярі не лише святкують, але й насолоджуються зимовими канікулами. Цей час вони проводять у колі рідних та святковій атмосфері. Але водночас батьки мають подбати про те, щоб діти не нудилися і займалися корисними справами. Завжди можна організувати дозвілля так, щоб було водночас цікаво і весело, а також корисно і пізнавально.

Період канікул можна присвятити тематичним заняттям та розвитку. Дитина може навіть з батьками поринути у цікавий світ творчості. Наприклад, виготовити новорічні прикраси, листівки або оригамі, розвинути уяву, моторику та здобути цінні знання легко та з цікавістю. Як перетворити відпочинок у захопливу пригоду та поринути у неї разом з дітьми, розповідає 24 Канал.

Як розвивати дитину на канікулах

Батьки мають придумати, як вгамувати непосидючість дитини та зацікавити її корисним заняттям на канікулах. Є багато варіантів цікавих ідей, щоб весело і головне разом провести зимові канікули. Спільне дозвілля – найкращий подарунок, який зміцнює родинні зв’язки і формує спогади на майбутнє.

Щоб разом провести час з дитиною, можна обрати розваги як на свіжому повітрі, так і вдома, у сімейному колі:

зимові розваги на вулиці : катання на санчатах чи лижах, ліплення сніговиків, прогулянки, поїздки у цікаві місця неподалік;

відвідини святкових локацій : різдвяні шопки, тематично прикрашені місця;

перегляд різдвяно-новорічних мультфільмів та кіно ;

творчість : малювання, ліплення, фотографування тощо;

віртуальна подорож : можна зайти на сайти різноманітних музеїв світу чи вивчати мистецтво разом;

настільні ігри ;

читання : тематичні та пізнавальні книги для дітей є гарним інтелектуальним дозвіллям на свята та у час канікул.

пізнавальні відео: головне – щоб вони були безпечними.

Де шукати цікаві та корисні відео для дітей

Якщо запропонувати дитині корисні відео, які розвивають мислення, вона не лише проводитиме канікули весело та цікаво, а й зможе навчатися завдяки грі. А творчі ігри допоможуть розвинути ще й фантазію та моторику.

Такі навчальні відео українською мовою є на каналі Optima Kids. З них можна почерпнути ідеї для цікавих уроків оригамі, воркшопів та навіть тематичні відео про зимові свята.

Які святкові відео та ідеї пропонує Optima Kids

Новорічні відео, креативні ідеї для творчості, казки, оригамі та святковий настрій вже зібрані на каналі Optima Kids. Обирайте ті, що підходять вам та вашим дітям. Пропонуємо, зокрема, такі:

Різдвяне коло з паперу

Це відео вчить, як можна легко створити різдвяне коло з паперу. Для цього потрібні кольоровий папір, ножиці та трохи уяви. І вже за кілька хвилин дитина зробить чудову різдвяну прикрасу для свого дому.

Новорічна прикраса для ялинки

Тут знайдете найкращі ідеї оригамі для дітей та дізнаєтесь, як створити неперевершені новорічні прикраси для ялинки.

Майстер-клас для дітей: оригамі «Святий Миколай»

Фігурку Святого Миколая можна створити з паперу. Завдяки відео ви дізнаєтесь, як легко крок за кроком виконати цю творчу роботу.

Не варто зволікати та витрачати час на некорисні відео, які крадуть ваш час. Проведіть канікули весело й корисно разом з Optima Kids! Підписатися на канал, щоб слідкувати за останніми оновленнями можна за посиланням. Команда Optima Kids обіцяє ще багато цікавого!