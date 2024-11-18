Перш ніж познайомити дітей зі світом інтернету, варто подбати про безпеку

Сучасні діти багато часу проводять із гаджетами та в інтернеті. Однак звідти малюк може почерпнути як корисний, так і шкідливий контент. Батькам варто потурбуватися про те, щоб дитина дізнавалася зі всесвітньої мережі важливі й потрібні для її розвитку теми, які відкриють їй новий захопливий світ знань.

Тому краще відразу відфільтрувати інформаційний потік та підписати дитину на перевірені й корисні джерела інформації. Де шукати якісний контент та які корисні українськомовні YouTube-канали для розвитку дітей обрати, розповідає 24 Канал.

Як вберегти дитину від шкідливого контенту у мережі

Перед тим, як давати дитині у руки гаджет, батькам варто завчасно потурбуватися про те, з яких джерел вона черпатиме інформацію. При цьому варто пам’ятати: навіть якщо обрати корисні відео, мережа може запропонувати після них шкідливі.

Щоб уникнути таких ситуацій, батьки можуть:

встановити антивірусну програму на гаджеті;

встановити батьківський контроль для відстеження того, що саме переглядає дитина;

вказати у налаштуваннях українську мову;

пояснити дитині, що не можна переходити за невідомими посиланнями та надавати комусь свою персональну інформацію, а також публікувати її у мережі;

увімкнути функцію безпечного пошуку, щоб заблокувати малюку доступ до джерел з небезпечною інформацію чи дорослим контентом;

встановити спеціальний додаток, який блокуватиме сторонні програми;

розвивати медіаграмотність дитини;

підписати дитину на корисні ютуб-канали.

Як відбирати цікаві та безпечні канали для дошкільнят українською мовою

Підписка на безпечні та корисні джерела інформації може допомагати з контролем дитячого контенту. Для цього батьки часто шукають ресурси, які не лише розважать малечу, а й допоможуть їй розвиватися, формувати мислення, покращувати мовлення та збагачувати уяву.

YouTube є популярним джерелом освітніх матеріалів, де можна знайти різноманітні відео для малечі: від анімаційних казок до креативних майстер-класів.

Серед великої кількості контенту важливо звертати увагу на канали, які пропонують відео, адаптовані для української аудиторії та потреб маленьких глядачів. Тому потрібно обирати ті ресурси, які створюють інтерактивний контент і розвивають навички.

Серед таких джерел варто звернути увагу на YouTube-канал Optima Kids, який пропонує якісний україномовний контент для дошкільнят. Зокрема:

музичні казки – захопливі історії з аудіо- та музичними ефектами;

аудіоказки, які сприяють розвитку мовлення та емоційного інтелекту;

«Весела майстерня» та «Заліпака» – покрокові майстер-класи та творчі завдання, що розвивають моторику та фантазію;

вірші – мнемотехніка для швидкого запам’ятовування у формі гри.

Наприклад, спочатку дошкільнят можна зацікавити «Веселою майстернею»: тут діти навчаться складати лисичку з оригамі, що допоможе розвинути мислення і увагу.

Після цього можна поринути у музичну казку чи прослухати цікаві аудіоказки, які допоможуть розвинути асоціації, фантазію та зацікавлення новою інформацією. І що найважливіше – контент повністю безпечний для дітей.

Загалом канал Optima Kids забезпечує легкий і зручний доступ до навчання та розвитку з урахуванням вікових особливостей малечі. Таке навчання не лише корисне, але й веселе. Щоб дитина перебувала у безпеці та щодня навчалась нового, варто перейти за посиланням.