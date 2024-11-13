Як за допомогою гаджета підготувати дитину до школи: корисні застосунки для дітей
Підготовка малечі до 1 класу на прикладі додатка Optima Kids
Під час підготовки до школи дитина починає опановувати важливі знання та стартує у новому та важливому етапі свого життя. Батьки повинні підтримати її і прищепити любов до навчання, щоб цей період став захопливою пригодою.
Підбираючи правильний підхід, не варто відкидати вже звичні дітям гаджети – при правильному їх застосовуванні малеча матиме мотивацію до навчання. Є багато корисних застосунків, які допоможуть поступово підготувати дитину до шкільного життя і навчать з радістю засвоювати нові знання. Про них розповів 24 Канал.
Важливі аспекти під час підготовки дитини до школи
У сучасних непростих умовах батькам треба не лише підготувати дитину до змін розкладу та нових обов’язків, але й адаптувати її до нових умов.
Важливо:
- пояснити дитині, що у школі її чекає багато цікавого;
- розповісти цікаві випадки зі свого шкільного життя;
- наголосити, що школа дарує чимало цікавих подій у колі однолітків;
- почати підготовку малюка до нового розпорядку дня;
- щиро відповісти на усі питання про новий етап життя, якими дитина цікавиться;
- підказати, що просити про допомогу не страшно, і пообіцяти підтримку в усьому;
- зазначити, що вчитель стане другом, який допомагатиме, а не суворим наставником;
- навчати самостійності у дрібних повсякденних справах;
- не забувати про активний відпочинок – прогулянку чи інші розваги на свіжому повітрі.
Головне уникати поширеної помилки: батькам не варто проходити з дитиною наперед програму першого класу. Інакше майбутньому школяру або школярці пізніше стане нудно на уроках, і зникне бажання навчатися. Краще натомість приділити більше уваги розвитку та дисципліні. І тут у нагоді стануть гаджети.
Користь гаджетів при підготовці дитину до школи
Батьки шукають доступні інструменти, які допоможуть підготувати дитину до шкільних занять легко та із задоволенням. Одним з таких ефективних ресурсів є застосунки українською мовою, створені спеціально для відповідних вікових категорій.
Серед найкращих застосунків для підготовки дитини до школи в Україні – Optima Kids. Це безоплатний і простий у використанні додаток, завдяки якому діти розвиваються та готуються до навчання в інтерактивній формі.
Серед головних переваг для дитини:
● завдання захоплюють увагу та стимулюють розвиток;
● навчальні ігри розвивають пам’ять і когнітивні навички;
● інтерфейс – простий і доступний для користування у будь-якому місці;
● можна вчитися розмовляти та читати, ознайомитися з елементарними математичними поняттями, пізнати довкілля;
● в ігровій та захопливій формі вдається прокачати самостійність у навчанні та пізнанні нового, а також здобути важливі навички та знання.
Optima Kids допомагає дитині навчатися у комфортному темпі, бавитися і досліджувати світ знань. Застосунок доступний у браузері онлайн та для завантаження:
– GooglePlay;
– AppStore;
– Браузер.
Батьки, які хочуть підготувати дитину до школи, все частіше обирають Optima Kids. Завдяки зручному формату навчатися у будь-який час і з будь-якого місця. Застосунок перетворює процес на справжню освітню пригоду.