Перехід від садочка до школи має бути плавним, тому навчання варто проводити в ігровій формі

Під час підготовки до школи дитина починає опановувати важливі знання та стартує у новому та важливому етапі свого життя. Батьки повинні підтримати її і прищепити любов до навчання, щоб цей період став захопливою пригодою.

Підбираючи правильний підхід, не варто відкидати вже звичні дітям гаджети – при правильному їх застосовуванні малеча матиме мотивацію до навчання. Є багато корисних застосунків, які допоможуть поступово підготувати дитину до шкільного життя і навчать з радістю засвоювати нові знання. Про них розповів 24 Канал.

Важливі аспекти під час підготовки дитини до школи

У сучасних непростих умовах батькам треба не лише підготувати дитину до змін розкладу та нових обов’язків, але й адаптувати її до нових умов.

Важливо:

пояснити дитині, що у школі її чекає багато цікавого;

розповісти цікаві випадки зі свого шкільного життя;

наголосити, що школа дарує чимало цікавих подій у колі однолітків;

почати підготовку малюка до нового розпорядку дня;

щиро відповісти на усі питання про новий етап життя, якими дитина цікавиться;

підказати, що просити про допомогу не страшно, і пообіцяти підтримку в усьому;

зазначити, що вчитель стане другом, який допомагатиме, а не суворим наставником;

навчати самостійності у дрібних повсякденних справах;

не забувати про активний відпочинок – прогулянку чи інші розваги на свіжому повітрі.

Головне уникати поширеної помилки: батькам не варто проходити з дитиною наперед програму першого класу. Інакше майбутньому школяру або школярці пізніше стане нудно на уроках, і зникне бажання навчатися. Краще натомість приділити більше уваги розвитку та дисципліні. І тут у нагоді стануть гаджети.

Користь гаджетів при підготовці дитину до школи

Батьки шукають доступні інструменти, які допоможуть підготувати дитину до шкільних занять легко та із задоволенням. Одним з таких ефективних ресурсів є застосунки українською мовою, створені спеціально для відповідних вікових категорій.

Серед найкращих застосунків для підготовки дитини до школи в Україні – Optima Kids. Це безоплатний і простий у використанні додаток, завдяки якому діти розвиваються та готуються до навчання в інтерактивній формі.

Серед головних переваг для дитини:

● завдання захоплюють увагу та стимулюють розвиток;

● навчальні ігри розвивають пам’ять і когнітивні навички;

● інтерфейс – простий і доступний для користування у будь-якому місці;

● можна вчитися розмовляти та читати, ознайомитися з елементарними математичними поняттями, пізнати довкілля;

● в ігровій та захопливій формі вдається прокачати самостійність у навчанні та пізнанні нового, а також здобути важливі навички та знання.

Optima Kids допомагає дитині навчатися у комфортному темпі, бавитися і досліджувати світ знань. Застосунок доступний у браузері онлайн та для завантаження:

– GooglePlay;

– AppStore;

– Браузер.

Батьки, які хочуть підготувати дитину до школи, все частіше обирають Optima Kids. Завдяки зручному формату навчатися у будь-який час і з будь-якого місця. Застосунок перетворює процес на справжню освітню пригоду.