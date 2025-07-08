Домашнє навчання і повторення знань можна перетворити на цікаве дозвілля

Впродовж літніх канікул школярі втрачають близько третини знань, які засвоїли на уроках. Особливо це відчутно для математики та читання. Такого висновку дійшли американські дослідники Школи освіти та розвитку людини Університету Маямі. Це при тому, що американські школярі відпочивають влітку два місяці, а не три, як українські. Що робити, щоб не розгубити всі набуті знання, розповіла «Освіторія».

Науковці дійшли висновків, що така тенденція особливо помітна серед дітей з родин з низьким рівнем доходів. Позаяк вони зазвичай не відвідують літні табори, гуртки, не практикують родинне читання. Тому мають мало приводів для закріплення знань та вмінь.

Фахівці пропонують поради, чим під час канікул зайняти дитину, щоб їй було цікаво, і водночас повторити вивчене.

Запровадити щоденний режим читання. Особливо він корисний для учнів початкової школи. Згідно з дослідженням, батьки, які читають своїм дітям або разом з ними, допомагають їм покращити словниковий запас, розуміння прочитаного та фонетику. Крім того, це зміцнює родинний звʼязок.

Написання листів родичам чи друзям . У листах можна описувати буденні побутові справи. Особливо творчі діти можуть писати короткі оповідання , а потім читати їх батькам. Старші можуть вести щоденник або блог про улюблену справу, домашніх тварин, хобі. Це добре розвиває критичне мислення та навички написання есе.

Прогулянки на пляжі, у парку, лісі, екскурсії , відвідування музеїв, галерей, кінозалів, театрів збагачують світогляд, розвивають мислення. Для навчання буде корисно обговорювати побачене, дискутувати. Це також збільшує словниковий запас.

Пропонуйте купити чи взяти з бібліотеки книги на теми, які цікавлять дітей (кулінарія, спорт, танці, фокуси тощо). Окрім нових знань в цій галузі і розвитку навичок, дитина охоче читатиме.

Заохочуйте підлітків створювати дописи в TikTok про прочитану книгу .

Для математичної практики, запропонуйте дитині під час покупок підсумувати вартість продуктів . Або порівняти ціни в різних магазинах – де вигідніше купувати.

Малі діти, які люблять хендмейд, радо візьмуться робити власні книжечки з паперу та картону. З’єднайте аркуші скріпками або клеєм. У ній дитина зможе писати власні тексти та ілюструвати їх малюнками.

Раніше ZAXID.NET писав, які твори зі шкільної програми найбільше люблять діти. Тому влітку варто починати з цієї літератури.