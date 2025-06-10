Щоб не відбити бажання читати у дітей, треба пропонувати їм ту літературу, яка сподобається найбільше

Торік редакція освітнього медіа «Нова українська школа» провела опитування серед учителів зарубіжної літератури. Вони розповіли про твори за програмою шкільного предмета, які діти сприймають найкраще. Напередодні літніх канікул згадуємо ці рекомендації, щоб школярі мали чим корисним зайнятись, окрім самого відпочинку.

Звісно, змінити шкільну програму батьки не зможуть, але принаймні вони запропонують своїм дітям ту літературу, яка читатиметься легко й охоче. Решту учні надолужать вже під час навчального року.

Яким творам учні надають перевагу

Щоб твір сподобався учням, на думку педагогів, він має бути:

невеликий за обсягом (поезії, новели, оповідання), хоча багато вчителів кажуть, що діти віддають перевагу прозі, а поезія дається їм складніше;

сучасний, написаний спеціально для дітей: дітей цікавлять ті твори, в яких вони бачать паралелі зі своїм життям, коли герої – їхні однолітки, твори про шкільне життя;

старші учні віддають перевагу антиутопіям і творам, які мають складну морально-етичну проблематику, адже над ними можна подумати й подискутувати;

за жанрами й тематикою – пригодницька література, фентезі і фантастика (казки, міфи, антиутопії), детективи, твори про життєві випробування, про тварин;

твори, за якими зняли фільм або мультфільм, зокрема всім відомі бестселери: діти люблять порівнювати екранізацію із книжковою фабулою;

позитивний, хоча деякі вчителі зазначають, що учні стали з більшим розумінням сприймати твори про війну;

твори письменників XX-XXI ст., адже застаріла лексика в творах відбиває бажання читати далі.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

20 найулюбленіших закордонних авторів українських учнів

НУШ сформувала список авторів, що вивчають на уроках зарубіжної літератури, які учні люблять найбільше. Топ-20 укладений не за популярністю, а за класами, в яких їх вивчають: