«Книжка року»: найкраща дитяча і освітня література
Найкращі книжки обирали за різними категоріями
Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» оголосив лауреатів 2024 року. Щороку він визначає найкращі українські книжки, видані українськими видавцями самостійно або у співпраці з іноземними партнерами. Загалом переможців визначили у семи номінаціях. Публікуємо списки найкращих книжок для дітей, шкільної та освітньої літератури.
Номінація «Дитяче свято»
Книжки для дітей:
- Ліна Костенко. Бузиновий цар. – А-ба-ба-га-ла-ма-га.
Література для молодших школярів:
- Василь Карп’юк. Чудернацька карпатська історія. – Брустури: Дискурсус;
- Ганна Осадко. Дубочок з війни. – Видавництво Старого Лева.
Нонфікшн:
- Людвик Ґлазер-Науле. Чарівна флейта. Опера Вольфганга Амадея Моцарта. – А-ба-ба-га-ла-ма-га.
Література для школярів середніх класів та підлітків:
- Володимир Аренєв. Пан Малодобрий. – А-ба-ба-га-ла-ма-га.
Номінація «Хрестоматія»
Художня класика:
- Гімни і трени; Мудрість передвічна. – Кліо;
- Молодша Едда. – Видавництво Жупанського.
Життєписи:
- Тарас Шевченко у спогадах. Том 1. – Критика.
Літературознавство:
- Віктор Дудко. «Основа» та її епоха. – Критика;
- Олександр Боронь. Ані титли… Нові студії над Шевченковою біографією і творчістю. – Критика.
Номінація «Минувшина»
Популярні видання/історична публіцистика:
- Олександр Зінченко. Як українці зруйнували імперію зла. – Віват;
- Український Мультифронтир. Нова схема історії України. – Фабула.
Дослідження/документи:
- С. В. Кульчицький. Новітня історія України (1953–2023). – Арій.
Біографії/мемуари:
- Сила опору. Українці в радянських таборах. — Локальна історія.
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