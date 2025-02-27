Найкращі книжки обирали за різними категоріями

Всеукраїнський рейтинг «Книжка року» оголосив лауреатів 2024 року. Щороку він визначає найкращі українські книжки, видані українськими видавцями самостійно або у співпраці з іноземними партнерами. Загалом переможців визначили у семи номінаціях. Публікуємо списки найкращих книжок для дітей, шкільної та освітньої літератури. Номінація «Дитяче свято» Книжки для дітей: Ліна Костенко. Бузиновий цар. – А-ба-ба-га-ла-ма-га. Література для молодших школярів: Василь Карп’юк. Чудернацька карпатська історія. – Брустури: Дискурсус;

Ганна Осадко. Дубочок з війни. – Видавництво Старого Лева. Нонфікшн: Людвик Ґлазер-Науле. Чарівна флейта. Опера Вольфганга Амадея Моцарта. – А-ба-ба-га-ла-ма-га. Література для школярів середніх класів та підлітків: Володимир Аренєв. Пан Малодобрий. – А-ба-ба-га-ла-ма-га. Номінація «Хрестоматія» Художня класика: Гімни і трени; Мудрість передвічна. – Кліо;

Молодша Едда. – Видавництво Жупанського. Життєписи: Тарас Шевченко у спогадах. Том 1. – Критика. Літературознавство: Віктор Дудко. «Основа» та її епоха. – Критика;

Олександр Боронь. Ані титли… Нові студії над Шевченковою біографією і творчістю. – Критика. Номінація «Минувшина» Популярні видання/історична публіцистика: Олександр Зінченко. Як українці зруйнували імперію зла. – Віват;

Український Мультифронтир. Нова схема історії України. – Фабула. Дослідження/документи: С. В. Кульчицький. Новітня історія України (1953–2023). – Арій. Біографії/мемуари: Сила опору. Українці в радянських таборах. — Локальна історія.

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