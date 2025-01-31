Книжки відзначили за різними категоріями

Лабораторія дитячого читання BaraBooka визначила найкращі дитячі та підліткові видання 2024 року. До короткого списку увійшли 25 книжок різного жанру й тематики для читачів різного віку.

Переможці 2024 року від BaraBooka:

«Ілюстрована книжка року»: Грася Олійко. «І ніякі це не вигадки!» (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА);

«Ілюстрована книжка року»: Катерина Лазірко. «Жозефіна Горішок. Білочка-детективка» / Ілюстрації Альони Потьомкіної (Чорні вівці);

«Поетична книжка року»: Галина Кирпа. «І це називається літо!» / Ілюстрації Наталії Олійник (Видавництво Старого Лева);

«Художня проза для молодшого шкільного віку»: Василь Карп’юк. «Чудернацька карпатська історія» / Ілюстрації Олесі Секереш (Брустури);

«Художня проза для молодшого шкільного віку»: Інна Данилюк. «Пірнути в Київське море» / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Видавництво Старого Лева);

«Художня проза для молодшого шкільного віку»: Олена Скуловатова. «Як заробити на канікулах» / Ілюстрації Юлія Мархішуд (Чорні вівці);

«Пізнавальна книжка року»: Мирослав Кошик. «Історія України для наймолодших» (Маґура);

«Пізнавальна книжка року»: Євгенія Завалій. «Політика для дітей» / Ілюстрації Альбіни Колесніченко (Навчальна книга — Богдан);

«Пізнавальна книжка року»: Ольга Бірзул. «Твоя книга про кіно» / Ілюстрації Каті Слонової (Видавництво Старого Лева);

« Родинне читання »: Христя Венгринюк. «Моя мама — гора» / Ілюстрації Марти Кошулінської (Vivat);

« Родинне читання »: Світлана Ройз. «Сміховисько» / Ілюстрації Марії Чайки (Видавництво Старого Лева);

«Підліткова книжка року»: Ольга Савицька. «Повний нуль» / Ілюстрації Ірини Гусюк (Теза);

«Фентезі року»: Мія Марченко, Катерина Пекур. «Діти вогненного часу» (Readberry);

«Дебют року»: Катерина Корнієнко. «Дивокровці» (Видавництво Старого Лева);

«Вибір читачів»: Катерина Гольцберг. «Я іду до психолога» (Vivat).

«BaraBooka. Простір української дитячої книги» – проєкт підтримки дитячого читання. Щороку авторки та експерти порталу відзначають яскраві дебюти та видання різних жанрів і форматів: художні та пізнавальні книжки, новинки для дітей і підлітків різного віку та для родинного читання.