Переможців оголосять через 1,5 місяця

Всеукраїнський рейтинг «Книжка року-2024» оголосив короткі списки у пʼяти номінаціях: «Дитяче свято», «Хрестоматія», «Минувшина», «Обрії» та «Візитівка». Про це повідомляє «Читомо».

Усіх лауреатів конкурсу назвуть наприкінці наступного місяця. А поки що наводимо перелік дитячих книжок для різних вікових категорій з номінації «Дитяче свято».

Книжки для малечі

Галина Кирпа. І це називається літо. – Видавництво Старого Лева, 36 с.

Ліна Костенко. Бузиновий цар. – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 34 с.

Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 32 с.

Алан Сноу. Як насправді працює Санта. – Основа, 39 с.

Володимир (Хард) Харченко. Рукавичка+; Курочка Ряба+. – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 22+14 с.

Володимир Чернишенко / Володимир Штанко. Паровозик Раз-два-три. – Богдан, 36 с.

Уляна Чуба. Король-малюк. – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 32 с.

Література для молодших школярів:

Мирослав Дочинець. Івашко-незнашко і Ум-гора. – Карпатська вежа, 152 с.

Мирослав Дочинець. Пастух цвіркунів. – Апріорі, 168 с.

Василь Карп’юк. Чудернацька карпатська історія. – Дискурсус, 96 с.

Ред’ярд Кіплінг. Просто собі історії. – Богдан, 264 с.

Галина Малик. Вуйко Йой збирає трави. – Богдан, 64 с.

Ганна Осадко. Дубочок з війни. – Видавництво Старого Лева, 48 с.

Ростислав Попський. Зірка шукає море. – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 32 с.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Література для школярів середніх класів та підлітків: