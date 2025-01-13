Найкраща дитяча література 2024: «Книжка року» оголосила короткі списки
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Всеукраїнський рейтинг «Книжка року-2024» оголосив короткі списки у пʼяти номінаціях: «Дитяче свято», «Хрестоматія», «Минувшина», «Обрії» та «Візитівка». Про це повідомляє «Читомо».
Усіх лауреатів конкурсу назвуть наприкінці наступного місяця. А поки що наводимо перелік дитячих книжок для різних вікових категорій з номінації «Дитяче свято».
Книжки для малечі
Галина Кирпа. І це називається літо. – Видавництво Старого Лева, 36 с.
Ліна Костенко. Бузиновий цар. – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 34 с.
Грася Олійко. І ніякі це не вигадки! – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 32 с.
Алан Сноу. Як насправді працює Санта. – Основа, 39 с.
Володимир (Хард) Харченко. Рукавичка+; Курочка Ряба+. – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 22+14 с.
Володимир Чернишенко / Володимир Штанко. Паровозик Раз-два-три. – Богдан, 36 с.
Уляна Чуба. Король-малюк. – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 32 с.
Література для молодших школярів:
Мирослав Дочинець. Івашко-незнашко і Ум-гора. – Карпатська вежа, 152 с.
Мирослав Дочинець. Пастух цвіркунів. – Апріорі, 168 с.
Василь Карп’юк. Чудернацька карпатська історія. – Дискурсус, 96 с.
Ред’ярд Кіплінг. Просто собі історії. – Богдан, 264 с.
Галина Малик. Вуйко Йой збирає трави. – Богдан, 64 с.
Ганна Осадко. Дубочок з війни. – Видавництво Старого Лева, 48 с.
Ростислав Попський. Зірка шукає море. – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 32 с.
Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!
Література для школярів середніх класів та підлітків:
Володимир Аренєв. Пан Малодобрий. – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 256 с.
Ольга Войтенко. Незручні. Відчайдушні. Виродки. – Видавництво Старого Лева, 288 с.
Анастасія Лавренішина. Мати Сонця. – Богдан, 176 с.
Нік Лисицький. Кий і морозна орда. – Фантастичні українці, 272 с.
Мія Марченко, Катерина Пекур. Діти вогненного часу. – Ранок; Readberry, 640 с.
Галина Пагутяк. Нічний подорожній. – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 304 с.
Джоан К. Ролінг. Гаррі Поттер: Чаклунський альманах. – А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 208 с.