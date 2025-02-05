Видання назвали потужною книжкою про страх і стійкість

До п’ятірки найкращих дитячих книжок 2024 року за версією британського видання Financial Times увійшла книжка української письменниці Оксани Лущевської «Це тиха ніч, мій астронавте» (Silent Night, My Astronaut). Про це повідомляє «Читомо».

«Це своєчасна, потужна книжка-картинка про страх і стійкість», – охарактеризували українське видання у Financial Times.

Книга у формі дитячого щоденника розповідає про перші 10 днів широкомасштабного російського вторгнення на територію України. Головна героїня, семирічна дівчинка Ія, записує деталі свого життя, турботи, мрії та переконання.

«Нотатки – різноманітні емоції: від страху до розгубленості, від радості до відчаю. Юні читачі дізнаються, як міняється Ієне життя, і хто допомагає їй триматися у цей складний час, коли історія повторюється і змінюється назавжди. В книжці ще є вигаданий астронавт, який допомагає Ії триматися», — зазначено в анотації.

У Великій Британії книжку Silent Night, My Astronaut надрукувало видавництво Andersen Press. Також англійською вона вийшла друком і в американському видавництві Tilbury House під назвою Queit night, my astronaut.

Українською мовою книжка вийшла 2022 року у видавництві «Книголав» з ілюстраціями Катерини Степаніщевої. Їх відзначили на конкурсі «Найкращий книжковий дизайн-2022».

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