Відбулася зустріч «Університети в екосистемі “Ти як?"»

За результатами опитування всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», майже кожен третій викладач має ознаки прихованого вигорання. А понад половина студентів потребує психологічної допомоги. Про це 3 квітня повідомили на сторінці освітньої омбудсменки. П’ять українських університетів об’єдналися в консорціум, який напрацює науковий кластер для підтримки ментального здоров’я.

Опитування провели у лютому серед викладачів і студентів 29 закладів вищої освіти. За його підсумками, майже кожен третій викладач має ознаки прихованого вигорання.

Опитування свідчить, що викладачі мають такі труднощі:

16% викладачів мають ознаки вигорання, які виявляються через емоційну відстороненість, цинічність, розчарування;

18% схильні до уникання робочих завдань, прокрастинації, втрати мотивації;

лише 35% викладачів вважають, що можуть впоратися зі стресом.

Таке ж опитування серед студентів засвідчило, що близько 52% студентів потребують психологічної допомоги різного ступеня інтенсивності.

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Схоже опитування серед вчителів та учнів шкіл провела освітня фундація GoGlobal наприкінці 2022 року. Підсумки показали, що:

54% вчителів відчувають власне професійне вигорання,

54% вчителів вказали, що мають потребу у психологічній допомозі,

29% вчителів потребують вміння виявляти ознаки стресу в інших,

37% педагогів потребують вміння справлятися з власним стресом,

75% школярів мали когнітивні прояви стресу,

46% школярів скоріше зазнавали стресу та психологічної травми, ніж ні.

Як у закладах вищої освіти надати психологічну допомогу

Освітня омбудсменка зазначає, що результати опитування викладачів та студентів підтверджують, що учасники освітнього процесу значною мірою потребують підтримки, опанування навичок першої психологічної допомоги, об’єднання зусиль та обміну досвідом для надання такої допомоги.

Спільнота, яка впроваджує всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?», складається з 30 закладів вищої освіти. Половина з них готують фахівців із соціальної роботи, і майже 90% – психологів.

Водночас п’ять закладів вищої освіти оголосили про створення консорціуму, щоб розробити новий науковий кластер, який відповідав би сучасному підходу до ментального здоров’я:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Харківський національний університет імені Василя Каразіна,

Національний університет «Києво-Могилянська академія»,

Національний медичний університет імені Олександра Богомольця,

Український католицький університет.

У багатьох університетах вже працюють психологічні служби, центри ментального здоров’я, інтерактивні простори «Турбота про себе», молодіжні центри, центри розвитку студентства, коворкінги, а також проводять психологічні воркшопи, організовують групи підтримки, заняття з арттерапії, творчі клуби тощо.