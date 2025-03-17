Фахівці Центру працюватимуть з людьми, що постраждали внаслідок війни

У відреставрованому колишньому монастирі на вул. Винниченка, 30 у Львові РКЦ відкрила Центр духовної та психологічної підтримки імені отця Генрика Мосінга. Тут надаватимуть допомогу тим, хто переживає стрес, втрати, депресію та посттравматичний синдром. Центр запрацював у понеділок, 17 березня, повідомляє ЛОВА.

Ініціатором осередку стала Львівська архідієцезія Римсько-католицької церкви. Тут надаватимуть психологічну підтримку та сприятимуть духовному відновленню, соціальній інтеграції та реабілітації. У Центр можуть звертатися військові, ветерани, переселенці, жертви насильства та всі, хто потребує допомоги.

Центр назвали на честь отця доктора Генрика (Павла) Мосінга – лікаря, епідеміолога та священника, який служив людям, рятував хворих, займався наукою.

Центр працює з мультидисциплінарним підходом: тут допомогу надають психологи, психотерапевти, духівники, соціальні працівники та міжнародні партнери. Заклад працює як платформа для індивідуальної терапії, групової підтримки, кризового втручання та навчання фахівців. Тут проводять семінари, тренінги, консультації та курси першої психологічної допомоги. Створять також групи взаємодопомоги для родин військових, дітей, які втратили батьків, та людей із посттравматичними розладами.

У Центрі проводять індивідуальну і групову терапію (фото ЛОВА)

Записатися на консультації можна через офіційний сайт Львівської архідієцезії РКЦ. Адреса Центру: вул. Винниченка, 30.

Нагадаємо, раніше у цьому приміщенні був монастир сестер кармеліток босих, згодом – військовий гарнізон, духовна семінарія, науковий інститут. Торік приміщення відреставрували.