На випускників профтехів зростатиме попит

68,3% випускників закладів профтехів у 2023 році знайшли роботу, з них 62,3% працюють за опанованою професією. Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик, пише НУШ. Такими є результати опитування «Кар’єрні траєкторії випускників». Попит на робітничі професії може зрости на 40-60%, вважають роботодавці.

Серед тих, хто не працює, основними причинами вказав продовження навчання (35,3%) та сімейні обов’язки (28,6%). Водночас 28,5% випускників активно шукають роботу, а 4,3% чоловіків проходять військову службу.

Дослідження показало, що дві третини випускників профтехів (66,8%) шукали роботу менше місяця, ще 22,6% знайшли роботу за 1-3 місяці. Лише 10,6% шукали роботу понад три місяці.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Згідно з дослідженнями IREX, EasyBusiness і KSE Institute, українська економіка відчуває дефіцит кваліфікованих кадрів у сферах будівництва, логістики, енергетики, виробництва та технологій. Попит на робітничі професії може зрости на 40-60%. Роботодавці активно запрошують студентів закладів професійної освіти на роботу, а багато випускників отримують пропозиції ще під час навчання.