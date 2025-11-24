30,5 млн людей проживають на підконтрольній уряду території

На підконтрольній українському уряду території нині проживають близько 30,5 млн людей. Про це свідчать результати дослідження Forbes Ukraine, опубліковані 24 листопада.

Зазначається, що обрахувати кількість людей, що мешкають на підконтрольній Україні території, вдалось на основі чотирьох альтернативних методів переоцінки, а саме:

Метод використання води – перерахунок чисельності населення з огляду на обсяги споживання води на питні й санітарно-гігієнічні потреби з урахуванням зменшення норм споживання.

Метод використання води (комбінований) – аналогічно попередньому методу, але за базовий рік узято 2021 рік. Зміну населення за 2019-2021 роки видання вирахувало залишковим методом від оцінки уряду 2019 року.

Метод народжуваності – порівняння кількості народжених із 2019 роком з коригуванням на зменшення кількості жінок фертильного віку, що перебувають у країні, та оцінювальне зменшення мотивації до народження.

Класичний метод залишкової оцінки базується на даних урядового квазіперепису 2019 року.

Forbes Ukraine зазначає, що головним у дослідженні став аналіз рівня споживання води, оскільки він є найбільш точним у порівнянні з іншими методами.

Візуалізація Forbes Ukraine

Нагадаємо, останній всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році ( 48,5 млн громадян ) . Запланований на 2023 рік перепис було скасовано у зв’язку з воєнним станом в Україні.

Раніше, у 2019 році, Кабінет міністрів провів альтернативну оцінку за допомогою комбінованого методу, що включає дані операторів, дані з держреєстрів і соцопитування. Висновок свідчив, що на підконтрольній території мешкало 37,3 млн людей.

Сучасні оцінки експертів варіюються від 28 млн до 37,9 млн громадян (з урахуванням тимчасово окупованих територій).