Розпочата Росією війна – одна із визначальних причин негативних демографічних явищ

Згідно із закритими демографічними звітами, кількість населення Російської Федерації у найближчі 50 років може скоротитись щонайменше на 25%. Про це повідомило у четвер, 18 вересня, Головне управління розвідки Міноборони України.

Як відзначають розвідники, сьогодні російські підприємства вже відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів. Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах, звідки Москва забрала більшість чоловіків на війну проти України.



«Розпочата Росією війна – одна із визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора», – наголошують у дописі.



Під час бойових дій Росія втратила понад мільйон солдатів, більшість – чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди. Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. При цьому, їх теж активно вербують для участі у війні.



«Такий підхід Кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки – продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях», – додають у ГУР.

Зазначимо, що у 2023 році кількість жінок в Росії перевищувала кількість чоловіків приблизно на 10 млн.