Станом на 2025 рік на одну жінку припадає 0,9 дитини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України коефіцієнт народжуваності в Україні критично впав, досягнувши власного антирекорду. Про це повідомила у понеділок, 3 березня, заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає «Укрінформ».

За словами посадовиці, Україна встановила антирекорд з народжуваності – наразі у країні показник дорівнює всього 0,9 дитини на одну жінку.

«Міжнародний показник відтворення населення – це 2,2 дитини на одну жінку дітородного віку. В середньому по країнах ЄС – 1,5. Це країни ЄС, в яких складна демографічна ситуація. В Україні ж до початку повномасштабного вторгнення було 1,16, після – 0,9. За деякими оцінками, це антирекорд взагалі в історії нашої країни», – повідомила Марчак.

Заступниця міністра пояснила, що низька народжуваність та зовнішня міграція через війну також призвели до стрімкого дорослішання населення України. Так, за три роки від початку повномасштабного вторгнення середній вік українців зріс із 41 року до 45.

За словами Марчак, в Україні необхідно провести реформу пенсійного забезпечення, оскільки тенденція до старішання нації значно змінить демографічні показники у майбутньому. Також посадовиця наголосила на важливості розвитку економіки догляду.

Зазначимо, станом на вересень 2024 року Україна посіла перше місце у світі серед країн з найнижчою народжуваністю. За даними ЦРУ, на тисячу українців припадає всього шість новонароджених.