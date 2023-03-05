За останні три роки в результаті війни, хвороб та еміграції країна втратила приблизно на 2 млн осіб більше, ніж зазвичай

У Російській Федерації розгортається демографічна криза. За останні три роки країна втрачала приблизно на 2 млн осіб більше, ніж зазвичай, у результаті війни, хвороб і масового виїзду, пише The Economist.

Як пише видання, пік чисельності населення в Росії спостерігався 1994 року і становив 149 млн осіб. На початок 2021 року населення становило вже 145 млн осіб. Однак за останні роки воно скоротилося ще більше: спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через розв’язану Владіміром Путіним війну проти України. Видання зазначає, що тривалість життя російських чоловіків скоротилася майже на п'ять років, до того ж рівня, що і на Гаїті.

«Навіть якби в Росії не було інших демографічних проблем, втратити стількох людей за такий короткий час було б боляче. По суті, втрати у війні ще більше обтяжують хворе населення, яке зменшується. Можливо, Росія вступає в фатальне коло демографічного спаду», — пише ЗМІ.

За даними держстату РФ, 2020 і 2021 року населення країни разом скоротилося на 1,3 млн, а смертність перевищила народжуваність на 1,7 млн. Зменшення було найбільшим серед етнічних росіян, чисельність яких, згідно з переписом 2021 року, скоротилася на 5,4 мільйона у 2010-21 роках. Їхня частка населення впала від 78% до 72%.

Видання вказує, що якщо врахувати смерті від коронавірусу, загиблих на війні росіян та тих, хто втік з країни через мобілізацію, то вийде, що у 2020-23 роках Росія втрачала від 1,9 до 2,8 млн осіб додатково до свого звичайного демографічного погіршення. До речі, воно становило 2020-2021 роках приблизно 1,3 млн осіб. Населення Росії може зменшитись до 130 мільйонів людей вже до середини століття.

«Демографічна катастрофічна петля не зменшила прагнення Путіна до завоювань. Але це робить Росію меншою, гірше освіченою та біднішою країною, з якої тікає молодь і де чоловіки помирають у віці 60 років. Вторгнення стало людською катастрофою і не лише для українців», – наголосили дослідники.