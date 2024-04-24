Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України затримала в Одесі раніше судимого чоловіка, який працював навідником у російських спецслужб. Зокрема, одесит збирав інформацію про будівлі СБУ та місцевої прокуратури, щоб помститися за попередню судимість, повідомили у прес-службі СБУ у середу, 24 квітня.

Проросійський мешканець Одеси тривалий час поширював у своїх соцмережах прокремлівські наративи та заклики змінити межі кордону України. У 2023 році на чоловіка звернули увагу російські спецслужби, які наказали йому шукати та передавати окупантам координати ППО та інших українських військових об’єктів.

«Серед координат, які він передавав рашистам, було декілька будівель СБУ та прокуратури. У такий спосіб одесит хотів помститися правоохоронцям за судимість, яку отримав у 2019 році за публічні заклики до зміни меж кордону України. Тоді суд призначив йому умовний термін покарання, що дозволило засудженому вийти із СІЗО на волю», – повідомили у прес-службі СБУ.

Сам одесит визнав, що передавав координати для російських окупантів, а також очікував ліквідації слідчих СБУ та прокуратури, які займалися його справою про антиукраїнські вислови.

Правоохоронці задокументували усі кроки російського агента та убезпечили пункти базування СБУ та Сил оборони. Одесита затримали під час передачі розвідданих російським спецслужбам.

За даними слідства, щоб отримати розвідувальну інформацію агент обходив місто та його околиці. Там він фіксував місця можливої дислокації українських захисників.

«Отриманий “звіт” направляв до ФСБ через популярний месенджер. Для цього використовував два мобільні телефони, які під’єднував до мережі Wi-Fi. Після завершення сеансу зв’язку з ФСБ зрадник видаляв усю переписку для конспірації», – повідомили правоохоронці.

За сприяння окупантам рецидивіст отримував гроші на власну банківську картку. Під час обшуків у його помешканні працівники СБУ виявили три бойові гранати, а також набої до стрілецької зброї.

Одеситу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення, наразі чоловік перебуває під вартою без права внести заставу. У прес-службі Офісу Генпрокурора додали, що наразі у суді також перебуває обвинувальний акт стосовно нього за фактом поширення та публічного використання комуністичної символіки ( ч. 1 ст. 436-1 ККУ).