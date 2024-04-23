Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі

У Харкові співробітники Служби безпеки України викрили чергового російського коригувальника. За даними слідчих, чоловік намагався допомогти росіянам вдарити по спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це у вівторок, 23 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, російський поплічник – місцевий житель, який є ідеологічним прихильником Росії. Окупанти завербували чоловіка на початку квітня 2024 року. У поле зору російської спецслужби він потрапив через власні антиукраїнські коментарі, які публікував у соцмережі.

За завданням окупантів чоловік намагався виявити локації спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«За наведенням фігуранта окупанти сподівались завдати вогневого ураження по цих об'єктах. Для здійснення атаки рашисти планували застосувати балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500. Щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки та передав йому координати», – йдеться у повідомленні.

Для збору розвідданих чоловік обходив територію міста та вистежував місця базування Сил оборони. Крім того, чоловік випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем.

Співробітники СБУ затримали чоловіка у його помешканні. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування з російською спецслужбою.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.