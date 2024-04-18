Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі

У Дніпрі СБУ затримала місцевого мешканця, який допомагав росіянам наводити ракети на місто. Російським агентом виявився айтівець, який ідеологічно підтримує росіян, повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 18 квітня.

Під час спецоперації правоохоронці викрили російського інформатора, який розшукував вогневі позиції українських ЗРК та ППО. Крім того, зловмисник слідкував за рухом підрозділів ЗСУ та передавав інформацію росіянам.

«Отримані відомості він дистанційно передавав одному з відомих блогерів путінської партії “Єдіная Росія”, який проживає в Росії. Після отримання розвідінформації прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. Надалі ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру», – повідомили у прес-службі СБУ.

Українські спецслужби задокументували особу інформатора. Ним виявився місцевий айтівець, який ідеологічно підтримує рашизм. Зливати інформацію про ЗСУ чоловік почав влітку 2023 року, використовуючи заборонену російську соцмережу «ВКонтактє», коли його помітив прокремлівський блогер, ім’я якого не називається.

Під час обшуків у співробітника ІТ правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами шпигунства та перекази коштів на криптогаманець злочинця, які надходили з Росії. Ворожому інформатору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.