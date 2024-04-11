Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення

На Харківщині співробітники Служби безпеки України разом з Національною поліцією затримали 46-річного мешканця селища Козача Лопань, який у період окупації населеного пункту став помічником окупаційного голови селища. Про це у четвер, 11 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, затриманий допомагав росіянам викрадати жителів громади та грабувати їх помешкання.

«Для цього фігурант наводив окупантів на помешкання українських патріотів та їхніх родичів. У першу чергу він здавав родини колишніх військовослужбовців та посадовців правоохоронних органів», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, росіяни вдиралися до будинків людей та, погрожуючи розстрілом, вивозили їх до російської катівні, а помешкання – грабували. Більшу частину викраденого, особливо комп’ютерну та побутову техніку, окупанти відправляли до Росії.

Після деокупації регіону чоловік залишився у селищі, де намагався сховатися від правосуддя, майже не виходячи з приватного будинку.

Втім, СБУ затримала зрадника та оголосила йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.