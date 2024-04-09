За співпрацю з окупантами жінці загрожує до восьми років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України на Харківщині затримали чергову російську поплічницю. Жінка вистежувала для окупантів новозбудовані укріпрайони та логістичні шляхи ЗСУ. Про це повідомили у вівторок, 9 квітня, у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, російська інформаторка працювала на окупантів через зв’язкового. Ним виявився її рідний брат з Донецька – бойовик окупаційного угруповання РФ на східному фронті. Комунікацію між собою вони підтримували за допомогою анонімного чату у месенджері.

Для росіян жінка мала виявити та позначити на ґуґл-картах геолокації мінних полів, довготривалих оборонних точок, а також системи окопів та бліндажів. Крім того, зрадниця намагалась стежити за залізничними коліями, які використовують військові ешелони ЗСУ, особливо з важкою бронетехнікою та артилерією. За даними СБУ, за координатами ворожої поплічниці росіяни планували здійснити повітряні атаки крилатими ракетами та керованими авіабомбами.

Щоб зафіксувати та передати зв’язковому потрібні геолокації, інформаторка обходила місцевість, а після повернення додому позначала розвіддані на електронних картах з описом об’єктів.

«У разі вогневого ураження по потенційних цілях окупанти сподівались послабити оборону Харкова та зруйнувати залізничні шляхи переправлення на фронт особового складу, зброї та боєприпасів для ЗСУ.Після російського авіаудару фігурантка мала прозвітувати агресору про точність “прильотів”, а потім отримати подальші інструкції для евакуації до Росії», – йдеться у повідомленні.

Кіберфахівці Служби безпеки вчасно викрили агентку, зірвали плани росіян та завадили зловмисниці втекти до Росії. Також Служба безпеки вжила заходів для убезпечення місць базування та переміщення українських військ.

«Відомо, що гроші за поширення інформації про українську армію вона не отримувала: це був її свідомий вибір підтримувати державу-агресорку», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Наразі жінка перебуває під вартою, їй загрожує до восьми років тюрми.