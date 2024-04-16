Затриманому загрожує довічне ув'язнення

На Херсонщині співробітники Служби безпеки України затримали чергового російського агента. За даними слідчих, чоловік вистежував локації Сил оборони та місця розміщення бойової техніки ЗСУ, а також допомагав росіянам скоїти замах на начальника Херсонської ОВА. Про це у вівторок, 16 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, для збору розвідувальної інформації таксист у своєму авто встановив прихований відеореєстратор. Також, щоб зібрати потрібні відомості, чоловік заводив із пасажирами довірливі розмови. Серед його клієнтів були і українські військовослужбовці. Отриману інформацію таксист-зрадник передавав окупантам через месенджер. Ці дані росіяни планували використати для підготовки ударів по місту, із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

Втім, співробітники СБУ завчасно викрили чоловіка та завадили планам росіян. Під час розслідування слідчі встановили, що чоловік також причетний до замаху на вбивство голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. За даними СБУ, саме за координатами та підказками затриманого окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця FPV-дроном.

«Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Втім, завдяки СБУ та українським захисникам дрон було нейтралізовано», – йдеться у повідомленні.

Зрадником виявився 55-річний місцевий житель. Він працював на російську спецслужбу через свого знайомого, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до Росії. Його особу Служба безпеки також вже встановила.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення. Також СБУ вживає заходів, щоб притягнути до відповідальності спільника затриманого, який переховується в Росії.