Російський агент планував вбити Олександра Прокудіна у власному авто

Служба безпеки України змогла запобігти замаху на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, який готувався за участі місцевого зрадника. Чоловіка, який організував напад та коригував вогонь по авто голови ОВА, затримали, повідомило у суботу, 13 квітня, «Дзеркало тижня» із посиланням на голову СБУ Василя Малюка.

Під час Конгресу місцевих та регіональних влад, який відбувся 12 квітня у Чернівцях, Василь Малюк повідомив про замах на Олександра Прокудіна. За словами очільника СБУ, чиновника намагалися вбити 10 квітня за допомогою FPV-дрона.

За замах на життя голови ОВА відповідав місцевий мешканець Херсона, який співпрацював з російськими спецслужбами. За даними Василя Малюка, ворожий агент здійснював спостереження за автомобілем Олександра Прокудіна та коригував БПЛА, який мав влетіти в машину – новий зразок російського FPV-дрона, випущений за 12 км від місця розташування Прокудіна.

«Все це вдалося задокументувати. Він затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон за рахунок наших РЕБів посаджений своєчасно», – повідомив Василь Малюк.

Чи зловмиснику вже повідомили про підозру та за якою статтею, Василь Малюк не уточнив. Загалом, за його словами, СБУ змогла викрити 47 агентурних мереж за 2023 рік, а з початку 2024 року – 11 російських агентів.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ викрила в'язня виправної колонії на Житомирщині, який створив агентурну мережу для співпраці з ФСБ. Росіяни завербували чоловіка, коли він відбував покарання на тимчасово окупованій Луганській області, де він перебував з 2012 року. Після звільнення з тюрми на підконтрольній Україні території чоловік мав зв’язатися з російським куратором.