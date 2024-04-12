Російська спецслужба завербувала чоловіка, коли він відбував покарання на окупованій території Луганщини

У виправній колонії на Житомирщині співробітники Служби безпеки України викрили в’язня, який вербував інших засуджених для співпраці з ФСБ. Про це у п’ятницю, 12 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, російська спецслужба завербувала чоловіка з Чернігівщини, коли той відбував покарання у тюрмі на тимчасово окупованій території Луганської області. Там він перебував з 2012 року. Перед початком повномасштабного вторгнення його перевели до пенітенціарної установи на підконтрольну Україні територію. Після звільнення він мав зв'язатися із російським куратором та уточнити завдання.

Для виконання завдань окупантів чоловік мав створити агентурну групу і підтримувати з нею зв’язок. Він вербував ув’язнених, в яких закінчувався термін покарання. Сам він також мав вийти на волю протягом найближчого часу. Після виходу з тюрми чоловіки мали розосередитись на територіях Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей, щоб вистежувати геолокації Сил оборони на прикордонні.

«Ще одним їхнім завданням був збір інформації про охорону об’єктів критичної інфраструктури, зокрема водоканалів та енергопідприємств. Ворог планував використати ці відомості для підготовки маршрутів прориву власних ДРГ в обхід укріпрайонів та вогневих позицій українських захисників. Також розвіддані потрібні були окупантам для визначення цілей російських диверсій у прикордонних регіонах України», – йдеться у повідомленні.

Втім, Служба безпеки викрила плани чоловіка. Йому оголосили про підозри у державній зраді (ч. 1 ст. 111) та підготовці до кримінального правопорушення і підшукуванні співучасників. Санкції статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.