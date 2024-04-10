Затриманий входив до мережі інформаторів ФСБ

На Донеччині співробітники Служби безпеки України затримали одного з учасників агентурної мережі ФСБ, яка діяла на сході України. За даними слідчих, депутат Дружківської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ допомагав росіянам дізнатися локації оборонних позицій ЗСУ. Про це у середу, 10 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Депутат входив до мережі інформаторів ФСБ, яку українська спецслужба викрила у березні 2023 року. Тоді СБУ затримала чотирьох його спільників.

За матеріалами слідства, депутат возив одного з агентів на власному авто, щоб фіксувати оборонні позиції ЗСУ. Найбільшу увагу вони звертали на геолокації укріпрайонів, блокпостів та місць можливого зберігання боєприпасів українських захисників. Також поплічники ФСБ намагалися відстежити рух військових ешелонів та розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ.

«Крім того, після російських авіаударів зловмисники збирали інформацію про наслідки ворожих “прильотів”. За наявними даними, окупанти дуже сподівались на розвіддані своїх інформаторів, за допомогою яких планували виявити слабкі місця в обороні Дружківки», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили депутату міськради про підозру у наданні незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми.