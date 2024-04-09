Затриманій загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України затримали біля Одеси соратницю Анатолія Шарія. За даними слідчих, жінка поширювала фейки про Сили оборони та вихваляла російського диктатора Владіміра Путіна, а також закликала українців ухилятися від мобілізації. Про це у вівторок, 9 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, затримана входила до активу забороненої «Партії Шарія» та співпрацювала з російською розвідкою. За вказівкою росіян вона адмініструвала Telegram-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації. Також затримана просувала кремлівські наративи та популяризувала окупаційні угруповання Росії, які воюють проти України.

Жінка підтримувала зв’язок з окупантами через своїх батька і брата. Вони обидва ще до початку повномасштабного вторгнення виїхали до Росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини добровільно приєдналися до місцевої філії окупаційного МВС РФ.

«Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби. Також колаборантка отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала “підсвічувати” через підконтрольний інформресурс. За співпрацю з окупантами жінка отримувала від них гонорар», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, затримана переховувалась біля Одеси під виглядом переселенки з Миколаївщини. Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які вона використовувала у підривній діяльності на користь агресора.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: колабораційна діяльність (ч. 6 ст. 111-1) та перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1). Наразі підозрювана перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що в лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Анатолію Шарію за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Сам Шарій з 2019 року живе в Іспанії, звідки організовує проросійські піар-акції й поширює антиукраїнські сюжети.