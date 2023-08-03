Затриманому зраднику загрожує довічне увʼязнення

В Одесі затримали юриста-консульта партії Анатолія Шарія, який працював на російську воєнну розвідку. Про це 3 серпня повідомила СБУ.

Затриманий передавав РФ цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки «прильотів» ракет і ударів дронами-камікадзе.

Повідомляється, що зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції «партії Шарія» в одній із райрад Одеської області.

Після повномасштабного вторгнення Росії він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя і за власним бажанням пішов до так званого «військового комісаріату Криму».

Там одесита завербував кадровий співробітник 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського ГРУ Грігорій Іванов, який працював під прикриттям та представився співробітником ФСБ.

Зловмисник погодився працювати на РФ, отримав оперативний псевдонім «Diezel» і 500 доларів авансу за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Після цього фігурант повернувся в Одесу для збору розвідданих.

Також контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і теж співпрацює з російським ГРУ, отримуючи щомісячну платню.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.