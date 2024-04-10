Владислава Лук'янова затримали біля прикордонного пункту пропуску на Одещині

Кіберфахівці Служби безпеки завадили втечі з України колишнього народного депутата від забороненої «Партії регіонів» 60-річного Владислава Лук'янова, який сприяв російській збройній агресії. Про це повідомила прес-служба відомства у середу, 10 квітня.

Зловмисника затримали поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти він намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку. За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ.

Спецслужба не називає імені затриманого, однак як пише сайт LB.ua, йдеться про Владислава Лук'янова.

«Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і «перереєстрував» власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення», – розповіли в СБУ.

Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію і управляв компанією у віддаленому режимі. Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до російського бюджету у вигляді «податків» та «зборів». Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України.

«Крім того, зловмисник публічно виправдовував збройну агресію Росії, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Telegram-каналів», – розповіли в СБУ.

У відомстві зазначили, що згодом зловмисник вирішив втекти за кордон. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників). Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.