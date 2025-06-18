Документи доступні до перегляду на сайті музею

Львівський музей «Територія терору» оцифрував близько 2000 документів про опір радянському тоталітарному режиму. Це фотографії, листи, справи політв’язнів та інші архівні матеріали, які фіксують як особисті історії, так і загальнополітичні. Серед них – пропагандистська література і самвидав ОУН.

Наукова співробітниця музею Юлія Артимишин розповіла ZAXID.NET, що ідея проєкту полягає в тому, щоб показати супротив радянській системі на різних рівнях. На особистому – коли є мікроісторії окремих людей, їхніх сімей, фото, листування. А також на організованому рівні – якщо йде мова про діячів ОУН, УПА. Їхні матеріали – це листівки, брошури, самвидав, ідеологічні вишкіл, зашифрований під господарські брошури «Сад і город». На сайті виклали документи 1940-х, 50-х і 60-х років.

Оунівська брошура (оцифрована на сайті музею)

Спогади написані від руки, надруковані на машинці або записані на аудіо. Це інтерв’ю українців, які відбували покарання на Далекому Сході, а також депортованих із Закерзоння у Польщі.

Один з найбільших архівів, які доступні на сайті, це документи політв’язня Богдана Климчака 1937 року народження. Він один з останніх політв’язнів Радянського Союзу, вийшов на волю 11 листопада 1990 року.

«Якщо порахувати час, проведений в тюрмі і на засланні, то він провів там близько 25 років. Майже чверть століття», – наголошує наукова співробітниця музею Юлія Артимишин.

Богдан Климчак на засланні (фото з архіву музею)

Сім’ю Климчаків депортували з Польщі на Тернопільщину. За участь брата у підпільному русі, його з мамою і сестрою виселяють на Сибір. Там він вчився в Магаданському гірничому технікумі.

«Коли він вже мав можливість повертатися в Україну, проти нього сфабрикували нову справу і знов засудили. Він був дуже принциповою людиною: в кінці 80-х років політв’язні масово зверталися до служби безпеки, щоб отримати амністію, але він не подавав принципово – така у нього була позиція», – зазначає історикиня.

Рушник, який вишила мама Богдана Климчака (фото з сайту музею)

Дарія Гусяк зверталася в Amnesty International, щоб знайти Климчака, вони листувалися. Писав листи Богдан Климчак й іншим дисидентам.

Ірина Сеник оформила лист до Богдана Климчака у Пермську область взором вишиванки (з сайту музею)

З 1962 до 1978-го він перебував під наглядом КДБ. У 1978 році Богдан хотів втекти з Радянського Союзу, він перетнув кордон між Туркменістаном та Іраном. Але пробув там близько 10 днів і його впіймали. Після цього отримав новий термін ув’язнення і вийшов на волю лише в 1990 році. Останні роки він мешкав у Львові.

Інший політв’язень, документи про якого можна переглянути на сайті, Іван Губка з Жовківщини. Його засудили ще у 17 років за допомогу підпіллю. На засланні він брав участь у повстанні в’язнів у Норильську. У музеї зберігається також його особиста річ – настільна лампа. А в архіві – фото і багато документів Івана Губки.

Українська молодь на Колимі (фото з архіву Івана Губки)

Загалом оцифровані фотографії фіксують побутове життя на засланні, де українці відзначали свята, весілля, організовували концертні виступи і театральні постановки.

«І це теж такий пасивний рівень супротиву. Люди молилися, намагалися відправити службу Божу, відсвяткувати свята. Тому що це те, що вони пам’ятали з дитинства. А по-друге, вони мали потреби трохи вищі, ніж прості фізичні умови виживання. Людина живе, працює і рухається далі, як дозволяють обставини. Але це те, що показує людський прояв», – підсумовує Юлія Артимишин.

Капела бандуристів на Сибіру, 1952 (фото з архіву Івана Сірського, оцифрована на сайті музею)

Документи оцифрували за європейською програмою House of Europe. Їх можна переглянути на сайті музею «Територія терору».

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET розповідав, як українці святкували Різдво на засланні.