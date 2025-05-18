18 травня в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій. Тоталітарна радянська влада залишила в Україні безліч безіменних могил, приховуючи жорстокі злочини і несправедливі вироки. Одним з масштабних місць захоронень став Биківнянський ліс на схід від Києва. Там на площі 5,3 гектара поховали щонайменше 30 тисяч вбитих і закатованих у київських тюрмах політичних вʼязнів. Втім, серед жертв були не лише жителі столиці. Нині відома лише частина імен – представники духовенства, селяни, робітники фабрик, дрібні клерки, інтелігенція з різних регіонів, українці, євреї, поляки – всі, хто випадково потрапив в лещата каральної системи. Серед них і батько Степана Бандери, греко-католицький священник отець Андрій.

Керівниця науково-дослідного відділу меморіального заповідника «Биківнянські могили» Олена Полідович у музеї «Територія терору» прочитала для львівʼян лекцію про цю трагічну сторінку української історії. Історикиня розповіла, хто і коли зміг вперше вголос заговорити про злочини комуністів.

Футбол черепами

У 1962 році представники Клубу творчої молоді «Сучасник» вперше приїхали у Биківнянський ліс, територія якого нічим особливо не відрізнялася від інших незаселених локацій. Від часу захоронень, про які представники інтелігенції ще не знали, минуло понад 20 років. Це місце не охоронялося, деревʼяну огорожу розібрали на дрова. Там траплялись випадки мародерства. Те, що там побачили режисер Лесь Танюк, художниця Алла Горська і поет Василь Симоненко, шокувало їх.

Лесь Танюк писав у щоденнику, що коли вони разом з провідником прийшли на місце, побачили, як на галявині хлопчаки грали у футбол черепом, набитим соломою. Випадкові відвідувачі відчували під ногами братські могили, «земля наче прогиналася під ними».

З того часу вони почали наївно закликати владу, зʼясувати, кому належать останки, провести дослідження і вшанувати похованих жертв. Однак їхнє звернення загубилася серед документів, «Клуб творчої молоді» закрили. 28-річний Василь Симоненко раптово 1963 року помер після операції. А Аллу Горську за кілька років жорстоко вбили.

Клуб творчої молоді «Сучасник» у 1963 році (фото з презентації Олени Полідович)

«Лесь Танюк згадував, що якось у львівському середовищі Алла Горська не витримала і почала емоційно розповідати про відвідини Биківні. Її дуже різко поставили на місце і сказали, що не варто так робити. Багато хто асоціює вбивство Горської з биківнянським слідом», – каже Олена Полідович.

За два місяці після її похорону, у січні 1971 року, Лесь Танюк знову написав листа першому секретарю ЦК КПУ Петру Шелесту. На лист відреагували, каже історикиня, але робили все дуже швидко і «так, як треба».

«Моментальна реакція влади: організувати на цьому місці впорядкування території. 13-го затримали мародерів, 17-го – урядова комісія, 19-22-го – за три дні провели так звані розкопки. Склали протоколи і дали повідомлення у пресі. Суспільство треба було заспокоїти і позначити все так, як треба. Висновки цієї комісії не заперечували повоєнних висновків 1946 року, що вбивства проводили нацисти в період окупації. Комісія провела вибіркову і поверхневу ексгумацію і перепоховали жертв в ящиках. Проте свідки твердили, що не всі ящики були поховані і деякі стояли роками в лісі», – жахає деталями Олена Полідович.

Віднайдені останки перепоховали у дерев’яних скринях (фото 1971 року з презентації Олени Полідович)

Криміналісти провели дослідження зброї, яке лише заплутало. А от висновок щодо кульових отворів в потилицях жертв не повів їх далі. «В актах вони констатували, що більшість черепів з простріленим черепом. Ми знаємо, що це саме почерк НКВС, але револьверний постріл не було зафіксовано як висновок комісії. До матеріалу підходили вибірково, помічали і брали лише те, що необхідно було озвучити у заздалегідь підготовлених висновках», – каже історикиня.

Зібрані золоті коронки, прикраси, предмети з написами латиницею збирали окремо і кудись це складали.

Віднайдені артефакти жертв у Биківні, деякі з них іменні (фото з презентації Олени Полідович)

Кого ховали у Биківні

Як зазначає історикиня, із зібраних нині документів, розкритих архівів КДБ, МВС, чітко простежується, яким чином планувався великий терор.

Влада давала настанову, кого саме заарештовувати. Під репресії підпадали певні категорії людей. Великий терор почався наприкінці липня 1937 року. Тоді ж видали постанову про «антирадянські елементи», якою й керувалися чекісти у своїх репресивних акціях.

Один з наказів – куркульська операція. Спочатку заможних селян виселяли подалі від України, але вони поверталися. І тоді влада вирішила, що прийшов час репресувати колишніх куркулів. Були затверджені плани кількості знищення людей. Одних змушували свідчити проти інших, своїх вчорашніх друзів, товаришів, сусідів.

За таємними наказами НКВС з візами партійців і підписами тих, хто очолював політбюро ЦК ВКПБ, протягом 4 місяців планували здійснити масові арешти за категоріями. Обґрунтування полягало в тому, що очікували на початок війни і вважали, що всередині країни є ворожі елементи.

Посвідчення Івана Додилева, якого разом з дружиною та братом репресували через необґрунтовані звинувачення у «контрреволюційній діяльності» (фото заповідника)

Одна із наймасовіших національних операцій була польська: за два тижні знищили 1436 людей.

«Одним із найстрашніших документів є акти про розстріл, вони зберігаються в архіві СБУ і є прямим підтвердженням знищення людини і доказом злочинів, з підписами тих, хто видавав наказ – найчастіше комендантів тюрем. Особливістю великого терору 1937-38 років є те, що родичам не повідомляли про розстріл і про заслання. Вони лише зараз можуть дізнатися про долю своїх рідних», – каже Олена Полідович.

У Биківні не розстрілювали. Туди привозили хоронити тіла вже розстріляних в київських тюрмах. У лісі відбувалося масові поховання в таємних могильниках. На підтвердження цього зберігся документ 1937 року, який свідчить відведення земельної ділянки для «спецпотреб НКВС».

Спецділянка НКВС у Биківнянському лісі (карта з презентації Олени Полідович)

Приблизна площа захоронень – 5,3 гектара. Цю територію використовували включно до 1941 року. Вночі машинами привозили тіла і скидали їх у викопані ями з вапном.

Правда про злочин

Лише в кінці 1980-х інтелігенція знову почала вимагати не лише впорядкувати, але й вшанувати похованих у Биківні. 1988 року від київської станції метро «Піонерська» («Лісова») організували марш до Биківні, проводили багато мітингів. Влада встановила памʼятник, але жертвам «німецько-фашистських загарбників». Напередодні розвалу Союзу сміливішими були і журналісти, які вже не боялися питати влади, чому вона бреше. У публікаціях наводили чіткі факти, які підтверджували датування вбивств, що не давало перекинути вину на нацистів.

Марш до Биківні 1988 року (фото з презентації Олени Полідович)

Тоді прокуратура відкрила карну справу, почала збирали свідчення, зокрема водія, який привозив трупи в ліс, людей, що жили неподалік. Розкопки проводили не лише для дослідження, але й для збору доказів злочинів. Іменні артефакти підтверджувалися архівними актами на розстріл.

Археологи і судові експерти знаходили жетони, печатки, гребінець з іменем власника, іменний мундштук, підписані кришки від годинників. Тоді почали складати перші списки жертв. Це були дуже різні люди, засуджені за політичними статтями. Український інститут національної памʼяті оприлюднив окремі імена вбитих.

Папа Римський Іван Павло II під час свого візиту в Україну 2001 року відвідував Биківню, що вшанувати памʼять закатованих, зокрема поляків. 2011 року до українських дослідників долучилися польські фахівці. І лише у 2012 році зʼявився меморіал з правдою про катів.

Як зазначає наукова співробітниця заповідника, більшість заповнених могил були по периметру огорожі: спершу захоронювали дальні ділянки. Коли будували меморіал, обстежили 1,7 га території – те, що зараз під бруківкою. Насправді могильник займав площу 5,3 га. І зʼясувати, скільки там покоїться людей, дуже складно. За підсумками досліджень і ексгумації виявили останки 6,5 тис. жертв. За архівними справами – їх близько 30 тисяч.

Братська могила у Биківні (фото з Вікіпедії)

«Науковці дійшли консенсусу, що у 1937-38 роках усіх розстріляних у київських тюрмах ховали в Биківні. Інших місць для цього не було. Власне, цю спецділянку виділили після того, як Лукʼянівське кладовище було переповнене», – зазначає історикиня.

Втім, досі не всі засекречені документи доступні науковцям. Але вони маленькими кроками встановлюють правду про кожну жертву тоталітарного режиму.

Переглянути лекцію Олени Полідович можна за посиланням.