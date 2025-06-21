Дитину виявили у хащах приблизно за кілометр від місця зникнення

У суботу, 21 червня, рятувальники та правоохоронці розшукали зниклого п’ятирічного хлопчика, пошуки якого тривали понад три доби. Дитину виявили у хащах за допомогою безпілотника, повідомили у пресслужбі ДСНС та поліції Івано-Франківської області.

За даними рятувальників, під час пошуків п’ятирічного Кирила люди обстежили 5 тис. 500 га місцевості, 4 тис. 600 га з якої – лісовий масив. Ще більше охопили за допомогою дронів – за допомогою повітряних засобів обстежили 8 тис. 902 га території.

Саме за допомогою дрона приблизно о 05:55 рятувальники спеціального авіаційного загону ДСНС і виявили хлопчика. Його знайшли у хащах приблизно за кілометр від місця зникнення, повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

«Дитина перебуває у задовільному стані. Наразі йому надають необхідну допомогу медики», – повідомили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, 17 червня мешканка Заболотівської громади повідомила рятувальників про зникнення п’ятирічного сина у лісі. Дитина перебувала разом із матір’ю біля села Троїця Коломийського району, однак зникла з поля зору та не повернулася додому.

Станом на 18 червня до пошуків хлопчика залучили понад 200 людей.