Правоохоронці виявили елементи касетних боєприпасів, які випустили по Полтавщині

У ніч на суботу, 21 червня, російські окупанти завдали масованого удару по Полтавщині, застосувавши дрони та ракети. Комбінована атака на місто Кременчук стала другою менш ніж за тиждень – внаслідок обстрілу є руйновання на енергетичних об’єктах, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Про загрозу застосування ракет по області, зокрема по Кременчуцькому району, повідомили приблищно о 03:50 Повітряні сили. За даними місцевих ЗМІ та телеграм-каналів, навколо міста лунали десятки вибухів.

Володимир Когут повідомив, що більшість ворожих цілей над містом вдалося збити. Втім, у Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури.

«Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості», – повідомив голова ОВА.

Також в регіоні зафіксували влучання на відкритих територіях. Наслідки масованої атаки на Кременчук уточнюються.

У пресслужбі поліції Полтавщини повідомили, що після нічного обстрілу в районі Кременчука виявили касетні елементи від боєприпасів.

«Такі засоби ураження становлять смертельну небезпеку для життя і здоров’я людини. Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей», – повідомили у пресслужбі поліції.

Правоохоронці закликали повідомляти поліцію чи рятувальників у разі виявлення каасетних елементів.

Нагадаємо, росіяни вже вдруге за тиждень масовано обстріляли Кременчук – 15 червня під удар окупантів потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури та цивільний сектор.