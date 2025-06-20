20 червня Україна та Росія здійснили черговий етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх»

У п’ятницю, 20 червня, під час чергового обміну військовополоненими вдалося повернути сімох мешканців Львівщини. Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

«За попередньою інформацією, серед захисників, яких сьогодні визволили з полону, є семеро жителів Львівщини. Деталі – згодом», – написав Максим Козицький.

Серед звільнених захисників – львів’янин Зеновій. Його прізвище Максим Козицький не повідомив, однак оприлюднив відео із ним. Чоловік потрапив у полон 15 місяців тому. Під час бойових дій він отримав поранення руки, однак через неналежну медичну допомогу від росіян, її частину довелось ампутувати.

«Чотири дні били та мучили, замість того, щоб до лікарні довезти. А коли вже привезли до лікарні, то рука була в три рази більша від звичайної. Довелось частину відрізати. Якби завезли в лікарню вчасно, то руку вдалось би врятувати», – розповів захисник.

Львів’янин Зеновій потрапив у полон 15 місяців тому

З полону також повертається захисник зі Стрийщини – Василь Кецик родом із Моршина. Він потрапив у неволю у травні 2022 року, коли боронив позиції поблизу села Тошківка, що на Луганщині.

Василь Кецик

Також з ворожого полону повертається Руслан Яворський – житель села Ільник Турківської громади. У полон потрапив, обороняючи Попасну. Пробув у неволі понад три роки.

Руслан Яворський обороняв Попасну

Звільнили з полону і Володимира Горгуша, жителя селища Жвирка Шептицького району. Служив навідником-оператором. У лютому цього року потрапив у неволю.

Володимир Горгуш

З ворожого полону повертається також Назар Павлюковський. Воїн народився у селі Кошелів Львівського району. З грудня 2023 року вважався зниклим безвісти. Потрапив у полон поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області.

Назар Павлюковський

Імена та прізвища інших захисників зі Львівщини, яких повернули з полону 20 червня, наразі невідомі.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 червня, Україна та Росія здійснили черговий етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». До України повернули ще одну групу бійців, які мають важкі поранення та хвороби.

Додамо, 19 червня також відбувся обмін військовополоненими. Керівник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що під час того обміну повернулися два захисники зі Львівщини. Серед них – Анатолій Назаревич з Наварії. Перебував у полоні з жовтня 2023 року.

Анатолій Назаревич

Прізвище другого захисника, який повернувся з російського полону 19 червня, наразі невідоме.