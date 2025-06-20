Ольга Кобилянська запам’яталась сміливою жінкою прогресивних поглядів. Вона підтримувала жіночий рух, боролась за рівноправність та вважала освіту ключем до розвитку. Вона жила у строгості батька та боялась попросити у нього дозволу на здійснення мрії – долучитись до театральної трупи.

Завдяки своїм подругам Ольга Кобилянська почала писати українською мовою. Письменниця перша запропонувала одружитись чоловіку, у якого була закохана, та отримала відмову.

ZAXID.NET розповідає цікаві факти із життя Ольги Кобилянської, які не розкажуть у школі: про її дитинство, захоплення, подруг та близькі стосунки із Лесею Українкою – чи було між письменницями щось більше за дружбу?

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Українська письменниця та феміністка Ольга Кобилянська народилась у листопаді 1863 у Південній Буковині (сучасна територія Румунії). Офіційна дата її народження – 27 листопада, але сама Ольга писала у листах, що вона народилась 24 листопада, але 24 число вважали «днем недолі», тому святкували її день народження 27 листопада. Ольга вірила у знаки, брала участь у спіритичних сеансах та любила трактувати сни.

Батько письменниці Юліан Кобилянський – родом із Галичини, він був строгий та багато працював, щоб утримувати сім’ю із сімома дітьми – у Ольги була сестра та п’ятеро братів. Матір’ю Ольги була Марія Вернер, яка мала польське та німецьке коріння. Жінка вивчила українську мову та виховувала дітей у пошані до української культури. Вона була дуже м’якою та ніжною. Леся Українка назвала матір Ольги Кобилянської Святою Анною.

Кобилянські приділяли багато уваги освіті своїх синів, у той час Ольга із сестрою Євгенією здобули лише початкову освіту. У школі Ольга Кобилянська навчалась німецькою мовою, а українську вивчала із репетитором.

Літературна критикиня, професорка «Києво-Могилянської академії» Віра Агєєва розповідала, що Ольгу Кобилянську дуже обурював той факт, що її батьки не вважали за потрібне, щоб вона здобула вищу освіту. Бунтівна дівчина почула від брата про дивакуватого старого професора-філолога Вробля, який хотів одружитись з невибагливою дівчиною. Ольга написала йому листа з готовністю стати його дружиною за однієї умови – вона зможе без обмежень користуватись бібліотекою, читати й писати. Листа вона так і не наважилась відправити.

Ольга Кобилянська підтримувала жіночий рух, боролась за рівноправність та вважала освіту ключем до розвитку

У 14 років Ольга писала вірші, а у 17 років написала перше оповідання – «Гортенза, або Нарис з життя одної дівчини» німецькою мовою. До вивчення та написання творів українською мовою Ольгу Кобилянську спонукали її подруги. Зокрема, кузина письменниці Наталії Кобринської Софія Окуневська писала першу рецензію на «Гортезу» та зазначала, що треба писати українською мовою.

«Заговорила до мене українською мовою, переконуючи, що мені треба писати не по-німецьки, а для свого народу – по-українськи, навчила фонетикою писати, надавала українських книжок», – згадувала Кобилянська в автобіографії Софію Окуневську.

Саме Окуневська познайомила Ольгу Кобилянську із Наталією Кобринською, яка вплинула на формування її поглядів на життя. Ще однією подругою Кобилянської була Леся Українка – вони підтримували свою дружбу 14 років, листуючись, і мали лише по одному спільному фото, яке Леся Українка тримала на робочому столі.

Ользі Кобилянській приписували роман із Лесею Українкою або ж називали їхню дружбу «лесбійською платонічною любов’ю» – через ніжні звертання у листах заявляли, що між письменницями начебто було щось більше за дружбу. Однак наразі це лише припущення, оскільки прямих доказів для їх підтвердження немає.

Дотепер збереглося лише 59 листів епістолярію Лесі Українки та Ольги Кобилянської: 55 листів до Ольги Кобилянської та всього 4 адресовані Лесі Українці. У листах Леся Українка та Ольга Кобилянська ділились своїми почуттями, називали одне одного «хтось» і «хтосічок», «хтось біленький» і «хтось чорненький». Наведемо кілька фрагментів із листування:

«Чи хтось чує, як його хтось любить? Хтось його так високо ставить в думці своїй і так заздро боронить від всього, що може вразити чи образити. Нехай хтось не зневажає себе, нехай хтось плаче, коли йому тяжко, але нехай не катує себе, бо комусь іншому болить від того, дуже болить… Ні, ні, хтось тільки зробить паси дуже-дуже ніжно і не буде вже нічого казати, а хтось і так буде знати чиїсь думки», – писала Леся Українка.

Ольга Кобилянська (ліворуч) із Лесею Українкою

«Хтось і першого, і другого, і завжди-завжди готовий привітати когось чорненького ніжними словами і ще ніжнішими пасами, от через те не може посилати гратуляцій, бо знає, що хтось невеселий тепер і не того хоче», – вітає Леся Ольгу з новим, 1902 роком. Завершується цей лист словами: «Хтось когось хотів би поцілувати, і погладити, і багато чогось сказати, і багато подивитися, і багато подумати…».

У одному із листів Леся писала на прощання: «І хтось когось любить і ніколи на когось не гнівається, і не гнівався, і не буде гніватись. Хтось кланяється Святій Анні (так Леся називала маму Ольги Кобилянської, – ред.) і всій шановній родині, а когось цілує і гладить і так, і так… і ще так…».

Письменниця Оксана Забужко вважає, що роман між Ольгою Кобилянською та Лесею Українкою є міфом: аналізуючи листування вона оцінює його, як прояв глибокої жіночої дружби та підтримки, а також як свідчення модерністських тенденцій в українській літературі.

«Приятельські листи американок, француженок і німкень XIX ст. для сьогоднішнього непідготовленого вуха таки справді можуть звучати мало не як шквал розпаношених лесбійських освідчень: “Як я тебе люблю… ти радість мого життя… моє серденько, як я тужу до тебе, як мрію про той час, коли ми знову побачимося” і тд., – тоді як насправді це був цілком звичний, ба навіть ритуалізований тодішньою культурою спосіб жіночого словесного вияву прихильності й симпатії незалежно від об'єкта. Зрозуміло, що “епістолярний роман” панни Лесі й панни Ольги (стилістично, звісно, непорівнянно винахідливіший – у кожному разі, з Лесиної сторони, що єдина нам і відома) має бути відчитаний насамперед у цьому, питомому для нього контексті», – писала Забужко у книзі «Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій».

У героїнях творів Ольги Кобилянської є її власні риси, вона знайомила читачів із вольовими жінками, які ставили перед собою мету здобути освіту та забезпечувати власне становище, її цікавила тема емансипації, рівноправності жінок. На початку свого творчого шляху письменниця сформулювала своє кредо так: «Я дуже багато читаю і хочу писати тільки для жінок».

Ольга Кобилянська першою запропонувала чоловікові одружитись. Йдеться про Осипа Маковея – редактора газети «Буковина», літературного критика, перекладача. Чоловік захоплювався талантом письменниці, але не відповів взаємністю на її пропозицію, розбивши Ользі серце.

Письменниця так і не вийшла заміж та не мала власних дітей, але вдочерила позашлюбну доньку свого брата – дівчинку звали Оленою, але у сім’ї називали Галюсею, бо її ім’я виникло від «Гелена». Від Олени не приховували її історію і вона знала, що Ольга Кобилянська насправді є її тіткою.

Ольга любила музику та грала на цитрі, малювала, їздила верхом та хотіла стати акторкою – вона брала участь у самодіяльному театрі у Кимполунзі. Свого часу вона хотіла потрапити у театральну трупу, але для цього був потрібен дозвіл батька – Ольга Кобилянська тоді побоялась його просити.

У житті письменниця пережила три інсульти – перший трапився у 1903 році, коли їй ще не було 40 років. Для Ольги це було важким ударом, вона стала безпорадною і переживала, що її нікому буде доглядати. До неї приїхала сестра та брат, а сама Ольга писала: «приходять “наші”, стоять біля мене, начебто я вмираю, кивають головою». Потрохи Ольга почала одужувати і ставитись до життя більш помірковано.

Коли трапився другий інсульт, біля неї була прийомна донька із чоловіком. Наступний інсульт стався за 10 днів до смерті письменниці. Ольга Кобилянська померла 21 березня 1942 року. У її кабінеті був годинник, який зупинили одразу після смерті.

У Чернівцях є музей Ольги Кобилянської – він розташований у будинку, де вона прожила 13 років.

Під час написання матеріалу використано дані Вікіпедії, «Суспільного», «Освіторії», ВВС, «Читомо», НУШ.