Росія через власні ракетні та артилерійські стрільби перекриє значні частини акваторій Чорного та Азовського морів. Про це у своєму Facebook повідомив головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.

За його словами, таким чином вперше після анексії Криму росіяни не залишать можливості проходу торговельних суден.

«Ось так виглядають заявлені РФ перекриття районів Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань – починаючи з 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Ніяких коридорів для проходу торговельних суден не передбачено. (Такого за останні 8 років не було)», – написав Клименко та опублікував відповідну карту.

Згідно з нею в Азовському морі Росія перекриває акваторію від узбережжя окупованого Криму до узбережжя Краснодарського краю, а в Чорному – від Криму аж до територіального моря материкової України (19,3 км від берегів).

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фото BlackSeaNews

«Не хочемо ніякої паніки, але це дуже схоже на підготовку до чогось на кшталт «морської блокади» українських портів. Про яку ми 2 роки попереджаємо... Це треба зупинити. На найвищому міжнародному рівні. А паніки не треба тому, що при слові «блокада» першими будуть змінювати свої плани судновласники...», – написав він.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні стало відомо, що Росія скерувала в Чорне море шість великих десантних кораблів. Усі вони входять до складу Балтійського і Північного флотів.

Крім того, Росія перекидала з Балтійського та Каспійського морів до Азову патрульні катери проекту «Раптор». Їх перевозили сушею.