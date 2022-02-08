Російська флотилія біля берегів України зросте до 18 бойових кораблів проти восьми в грудні 2021 року

В акваторію Чорного моря прямує загін великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів. Як повідомляє моніторингова група BlackSeaNews, у води Чорного моря кораблі очікувано увійдуть 8 та 9 лютого.

Як пише Українська служба ВВС, Росія перекидає до Чорного моря великі десантні кораблі (ВДК) «Пётр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Минск», «Оленегорский горняк», «Королёв» та «Калининград».

За даними аналітиків кількість російських десантних кораблів на ходу в Чорному морі зросте вдвічі – до 12.

У BlackSeaNews зазначають, що загалом на початок лютого російська флотилія біля берегів України зросте до 18 бойових кораблів проти восьми в грудні 2021 року.

Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко стверджує, що така кількість кораблів є безпрецедентною. Навіть у 2014 році під час операції з окупації Криму в Чорному морі було додатково максимум чотири десантні кораблі.

Наразі фахівці прораховують різні сценарії. Можливий, зокрема, варіант, що для президента Росії Володимира Путіна це можливість знову підвищити ставки. І, як тільки ситуація політично заспокоїться, кораблі відкличуть назад. Так, зокрема було в квітні 2021 року під час чергового загострення російсько-українських відносин. Тоді РФ також стягувала війська до українських кордонів, однак зрештою десантні кораблі обмежились висадкою десанту в анексованому Криму.

Відеопідтвердження про перекидання російських кораблів, які відвідували Сирію, з Середземного до Чорного моря «для участі у навчаннях» сьогодні опублікувало російське новинне агентство «РБК».

Найбільш ризиковані точки, за оцінками BlackSeaNews, де висадка десанту можлива, ділянки між Генічеськом, Бердянськом та Маріуполем, а також Кирилівська коса в Азовському морі.

Подібні умови на цьому театрі військових дій можна знайти на Чорноморському узбережжі.

Тут у зоні ризику Тендрівська коса та Скадовськ – території від Перекопського перешийка, починаючи з узбережжя Херсонської області, й далі на захід.

Сайт Defense Express нагадує, що міноборони РФ ще 20 січня 2022 р повідомило, що 15 січня загін кораблів БФ та СФ у складі шести ВДК вийшов у море із бази у Балтійську та почав перехід у район проведення навчання у Середземному морі. Склад цього загону – три великі десантні кораблі проекту 775М «Королёв», проекту 775 «Минск» та «Калининград» із складу 71-ої бригади десантних кораблів (брДК) Балтійського флоту, та три великі десантні кораблі із складу 121-ої брДК Північного флоту РФ - два кораблі проекту 755 «Оленегорский горняк» та «Георгий Победоносец» та один корабель проекту 11711 «Пётр Моргунов».

Відомо, що один ВДК пр.775/775М може нести 12 БТР-82А, а також 340 осіб. або 550 т вантажу, ВДК проекту 11711 – 36 БТР-82А, або 30 вантажівок, або 300 осіб, або 1500 т вантажу, а ВДК проекту 1171 – 45 БТР-82А, або 50 вантажівок, а також 400 осіб, або 1000 т вантажу.