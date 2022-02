Супутникові фотографії російських військових баз біля українського кордону

Речник Міноборони США Джон Кірбі заявив, що військове командування США не володіє розвідувальними даними стосовно точної дати ймовірного російського повномасштабного вторгнення в Україну. Про це Кірбі заявив на брифінгу, пише «Українська правда».

«Ми точно не маємо остаточних даних, що саме Путін запланував робити з військами на кордоні з Україною, і в нас немає точної дати, коли він захоче розгорнути повномасштабний наступ в Україну. Я не знаю, що в голові в Путіна. Але наша розвідка помітила, що впродовж вихідних (5-6 лютого – ред.) Росія продовжувала накопичувати додаткові сили до тих військ, які вже розташовані вздовж кордонів України», – розповів Кірбі.

За словами речника Міноборони США, росіяни насамперед посилювали матеріальне-технічне забезпечення та логістику постачання військ на полігонах так, щоби ці війська могли перебувати в польових умовах упродовж тривалого проміжку часу.

«Це досить промовиста річ, на мою думку», – заявив він.

За словами Кірбі, США ретельно стежать за переміщенням російських військ в Білорусі, тимчасово окупованому Криму та західних регіонах Росії. Він також повідомив, що Росія розгортає поблизу Україні бойові групи з різних родів та видів військ. Крім того, до цих бойово-тактичних груп налагоджують повноцінні засоби комунікації та постачання амуніції, боєприпасів та провіанту.

Водночас американські військові не можуть стверджувати з впевненістю, якого типу та масштабу військову операцію в Україні сподіваються здійснити в Кремлі.

Кірбі нагадав, що США сподіваються на дипломатичне розв’язання ситуації, однак спершу Росія повинна відвести свої війська від кордонів з Україною.

Як інформував ZAXID.NET, 6 лютого The Washington Post, The New York Times і Reuters з посиланням на джерела повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Крім цього, було опубліковано план російської окупації України.

Fox News з посиланням на джерела в Конгресі повідомив, що голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі говорив конгресменам, що Київ у разі вторгнення може пасти протягом 72 годин.