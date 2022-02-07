В Україні запустили сайт 7.62 project, який відстежує пересування російських військ на кордоні України. Його засновницею та авторкою стала Марго Гонтар – міжнародна журналістка «Голосу Америки» та співзасновниця проекту StopFake.

В коментарі «Детектору медіа» журналістка розповіла, що задум проекту з’явився в грудні 2021 року. 27 січня його вивели публічно в онлайн. Зараз працює тестова версія, яку планують покращувати. На сайті є тематичні новини та сторінка, на якій регулярно оновлюються дані щодо кількості та місцезнаходження російських військ.

Засновниця проекту розповіла, що його завдання – стати агрегатором, де буде збиратись максимально повна та актуальна інформація про пересування російських військ поряд із кордоном України. Це дозволить відчути реальні масштаби загрози і розвінчуватиме фейки і пропаганду Кремля щодо відсутності російських військ в Україні чи на кордоні.

«Тому ми вирішили, що важливо, щоб на старті проект був саме російською та англійською мовами – щоб протидіяти контенту кремлівських медіа та пропаганди. Українська версія вже в розробці», – пояснила Гонтар.

Вона зазначила, що наразі велика частина інформації надходить від самих свідків пересування – цьому сприяють соціальні мережі.

«Але подібних відео дуже багато, і вони потребують аналізу та внесення в контекст. Саме цим ми і займаємось, спираючись на власне розслідування та на аналіз інших авторитетних розслідувальних груп. Для перевірки ми використовуємо техніки OSINT-розвідки на основі відкритих даних – медіа, публікацій, соціальних мереж, даних супутників, перельотів тощо, звертаємось за необхідності до наших експертів та джерел», – розповіла Марго Гонтар.

Проект волонтерський, приєднатись до нього може будь-хто. Для цього можна написати сторінці 7.62 project у фейсбуці, на пошту contact@762project.org або особисто Марго Гонтар. За цією ж адресою можна надсилати свідчення та докази переміщення російських військ.

«У проєкті є кілька постійних учасників, волонтерів та експертів, до яких ми звертаємось, з різних країн світу. Це журналісти, експерти з боротьби з дезінформацією, експерти з OSINT, IT, колишні та теперішні військові. Ми тільки починаємо, і ця мережа розширюється», – стверджує засновниця сайту 7.62 project.