Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ймовірність серйозної ескалації конфлікту між Росією та Україною низька.

«Вірогідність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватися як низька», – сказав Резніков, якого цитує прес-служба Міноборони.

За словами міністра, наразі військові сили України працюють над моделюванням різних сценаріїв та роблять усе можливе для нейтралізації загроз.

Резніков також уточнив, що незабаром мають розпочатися російсько-білоруські військові навчання, які заплановані до 20 лютого. Водночас Україна «робить все необхідне для контролю схожих ситуацій».

«Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний раніше акцентував, що, починаючи з жовтня минулого року, вживаються необхідні заходи — і на рівні планування, і на рівні практичних навчань – на відсіч агресору», – наголосив Резніков.

Резніков заявив, що ЗСУ планово та скоординовано діє для запобігання будь-яким провокаціям. Паралельно в країні ведеться підготовка сил територіальної оборони та проводяться навчання з оборонною зброєю, отриманою в рамках міжнародної допомоги.

«Набирає обертів розгортання сил ТрО Збройних сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів з громадянами. Ми маємо всю повноту інформації та реалістично оцінюємо ситуацію», – підсумував міністр.

Як інформував ZAXID.NET, 6 лютого The Washington Post, The New York Times і Reuters з посиланням на джерела повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Крім цього, було опубліковано план російської окупації України.

Fox News з посиланням на джерела в Конгресі повідомив, що голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі говорив конгресменам, що Київ у разі вторгнення може пасти протягом 72 годин.