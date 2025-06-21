Український прапор забрали з фасаду та розмістили всередині театру

З фасаду драматичного театру імені Юліуша Словацького у Кракові зняли український прапор. Це відбулося на тлі погроз керівництву театру та несанкціонованих зривань прапора України невідомими людьми, повідомив у п’ятницю, 20 червня, директор театру Кшиштоф Глуховський.

За словами Глуховського, український прапор зняли з фасаду будівлі театру та розмістили біля польського стяга всередині театру. Директор театру повідомив, що прапор України вирішили перенести «з великим сумом і почуттям відповідальності за театр та всіх його працівників».

«Я роблю це з болем і соромом, але перед обличчям почастішання нападів на театр, перед обличчям покараних погроз, спрямованих на нас, в інтересах безпеки працівників – їхнього здоров’я та життя, та перед обличчям потенційної загрози знищення майна – я не можу прийняти іншого рішення», – пояснив Глуховський.

Український прапор розмістили поруч із польським усередині театру / Фото Teatr w Krakowie im. Juliusza Słowackiego

Зазначимо, 18 червня у Кракові затримали людину, яка зірвала українські прапори з будівлі театру імені Словацького, а також штаб-квартири Польської гімнастичної асоціації «Сокіл». Ним виявився тіктокер, прихильник ультраправого політика Гжегожа Брауна.

Після інциденту прапори повернули на місце, але згодом театр сам брав український стяг всередину своєї будівлі.

У коментарі РАР він розповів, що нещодавно йому зателефонували невідомі люди, які погрожували йому зруйнувати театр, якщо український прапор не знімуть за 30 хвилин. Глуховський додав, що після цього випадку театр звернувся до поліції.

За словами Кшиштофа Глуховського, театр імені Юліуша Словацького з початку повномасштабного вторгнення підтримує український народ та не припинить цього робити. Він запевнив, що театр «не перестане бути місцем солідарності, свободи, відкритості та чуйності до слабших і потребуючих».