Український та польський прапори на будівлі Краківського театру імені Юліуша Словацького

Прихильник ультраправого політика Гжегожа Брауна зірвав прапор України з будівлі театру у Кракові. Після того, як прапор повернули на місце, директор закладу отримав телефонний дзвінок з погрозами від імовірного порушника. Про це повідомив телеканал TVN24 у вівторок, 17 червня.

За даними медіа, інцидент трапився ввечері суботи 14 червня біля театру ім. Словацького у Кракові. Зловмисник зняв український прапор з будівлі театру, в процесі пошкодивши скляний навіс, який тріснув під вагою чоловіка. Також він забруднив фасад своїм взуттям. Загалом збитки від дій зловмисника оцінюють у понад 800 злотих (більш ніж 9 тис. грн).

16 травня над театром знову вивісили синьо-жовтий прапор у знак солідарності з Україною. Після цього директору закладу Кшиштофу Глуховському зателефонував невідомий, який вимагав зняти прапор у найближчі пів години. В іншому разі він погрожував надіслати групу людей, яка «наведе порядок у театрі».

Керівництво театру звернулось до поліції з заявами про зняття прапора, пошкодження даху та погрози. Згодом правоохоронці затримали чоловіка, причетного до зривання прапора. За даними слідчих, саме він погрожував директору театру ім. Словацького.

Як з’ясувалось, затриманий є одним із прихильників скандального польського політика Гжегожа Брауна, відомого своїми антиєвропейськими, антисемітськими й антиукраїнськими заявами й діями. Зокрема, Браун також неодноразово демонстративно зривав символіку України з будівель. Наприкінці квітня політик зірвав український прапор з будівлі мерії Білої Підляськи, а у червні 2024 року – з кургану Костюшка у Кракові, пошкодивши флагшток та одну з камер.

TVN24 зауважує, що в тіктоці підозрюваного є низка відео зі зриванням українського прапора, зокрема, з будівлі Гімнастичного товариства «Сокіл» на вулиці Юзефа Пілсудського у Кракові. Також він публікував відео, у яких згадував так званих «Камрадів» – групу патострімерів, на прізвиська «Ящір» і «Людвічек», які, серед іншого, підтримували вторгнення Росії в Україну.

Польського тіктокера підозрюють у примусі до певної поведінки через неправомірні погрози, що карається трьома роками тюрми. Також йому можуть оголосити підозру в порушенні недоторканності житла – санкція статті передбачає штраф, обмеження або позбавлення волі строком до року.

Едіта Сотовська-Шмілек, заступниця директора театру ім. Словацького у Кракові, звідки зірвали український прапор, додала, що театральна трупа не має звички прогинатися під будь-яким тиском.

«Прапор України, за рішенням директора і колективу, буде висіти на нашій будівлі до останнього дня війни», – заявила вона.