Браун підпалює стяг ЄС перед меморіалом на шахті «Вуєк»

У вівторок, 6 травня, Європейський парламент проголосував за зняття недоторканності з депутата Європарламенту Ґжегожа Брауна, який також є кандидатом у президенти Польщі. Це дозволить польським правоохоронцям розслідувати низку інцидентів за участі Брауна. Зокрема, гасіння вогнегасником ханукальних свічок у Сеймі. Крім цього, 6 травня Ґжегож Браун у будівлі Міністерства промисловості зірвав прапор ЄС та витер об нього ноги, передає PAP та RMF24.

«За» позбавлення імунітету скандального політика проголосували більшість євродепутатів. Зазначимо, що Брауна позбавили недоторканості на прохання Окружної прокуратури у Варшаві, яка розслідує сім інцидентів з Брауном. Зокрема, йдеться про гасіння ханукальних свічок у грудні 2023 року.

Також варшавська прокуратура розслідує ситуації, коли Браун зірвав у Європарламенті хвилину мовчання, викинув у смітник ялинку Асоціації польських суддів та напав на гінекологиню, яка зробила пацієнтці аборт. Нагадаємо, що через зрив хвилини мовчання Брауна на пів року відсторонили від участі в засіданнях Європарламенту та на 30 днів позбавили зарплатні. Раніше польський парламент зняв недоторканість з політика. Після того, як Європарламент позбавив Брауна імунітету, правоохоронці можуть проводити кримінальне переслідування.

Генеральний прокурор Польщі Адам Боднар сказав, що Ґжегож Браун зловживає своїм становищем. Він наголосив, що політик не може залишатися безкарним.

Крім цього, 6 травня відбувся черговий скандал з Ґжегожем Брауном. Політик у приміщенні Міністерства промисловості в місті Катовіце зірвав прапор ЄС та витер ним взуття. Відео з прапором він опублікував у соцмережі X (колишній Twitter).

«Це Польща, а не Брюссель!» – написав Ґжегож Браун.

Зазначимо, що Браун приїхав до Міністерства промисловості, щоб обговорити «ліквідацію польської гірничодобувної промисловості». Проте він раптово вирішив зняти прапор ЄС. Коли політик виносив його з будівлі, працівники установи намагались йому завадити. Проте Браун заявив: «Дитино, змилуйся над собою. Як тобі не соромно? Люди, бійтеся Бога».

Після цього Гжегож Браун кинув стяг на землю й витер об нього ноги. Він заявив, що не існує такої країни як ЄС і прапор не захищений законом. Згодом Браун спаллив стяг перед меморіалом на шахті «Вуєк».

«Слава Богу, що такої держави ще немає, тому ми не збираємося вивішувати в Польщі, в польському міністерстві, емблеми ворожих нам організацій, які, слава Богу, не мають державного статуту. Такі емблеми не мають у Польщі жодного правового захисту», – говорив політик.

Браун спалив прапор ЄС. Фото з соцмереж Ґжегожа Браун

Нагадаємо, що 30 квітня 2025 року, під час агітаційного виступу у Білій Підляській, Ґжегож Браун та один з його прихильників зірвали синьо-жовтий стяг з будівлі мерії. Український стяг висів там з початку повномасштабного вторгнення на знак солідарності. Інцидент розслідує поліція.

Додамо, що 57-річний Ґжегож Браун до січня 2025 року був членом проросійської партії «Конфедерація». Його вигнали з партії після того, як він самовільно висунув свою кандидатуру на посаду президента. «Конфедерація», яка відома підтримкою акцій з висипанням українського зерна на кордоні, має офіційного учасника виборів – Славоміра Менцена. Рейтинг Ґжегожа Брауна, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, наприкінці квітня 2025 року становив приблизно 2%.

Ґжегож Браун відомий через низку його антиєвропейських, антисемітських й антиукраїнських інцидентів. Він був єдиним депутатом Сейму, який не підтримав резолюцію із закликом до ЄС та НАТО допомогти Україні у лютому 2022 року.